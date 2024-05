Egzamin ósmoklasisty 2024. Sprawdź rozwiązania z j. angielskiego

- Z danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w roku 2024 dyrektorzy 759 szkół podstawowych z województwa lubelskiego zgłosili do egzaminu 11 080 uczniów, w tym 295 uczniów z Ukrainy ze 132 szkół - informuje Jolanta Misiak, rzeczniczka Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Egzamin z języków obcych rozpoczął się równo o godz. 9 i potrwał 90 minut. Zdecydowana większość uczniów, bo aż 98 proc. wybrało język angielski. Na drugim miejscu znalazł się język rosyjski.

Egzaminy ósmoklasisty są obowiązkowe, jednak w przeciwieństwie do matury, nie obowiązuje próg zdawalności. Wynik ma znaczenie przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Poniżej znajdziecie arkusze i rozwiązania do egzaminu z j. angielskiego przygotowane przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie.