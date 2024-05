Serowa moc w Lublinie. Gwiazdą święta był twaróg

Tematem tegorocznej edycji święta był twaróg. Ale na wydarzeniu oprócz produktów mlecznych zakupić można było popularne dodatki, które idealnie komponują się z serami, a także gotowe wyroby, gdzie nabiał odgrywał główną rolę.

– Lubelskie sery są tak popularne, ponieważ teraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego że jesteśmy tym co jemy a to są sery które są zdrowe bez sztucznych dodatków z naturalnego produktu. Znajdziemy tutaj sery warzone z mleka od krów i kóz które są hodowane właśnie przez serowarów z naszego regionu – tłumaczy Mariola Tarnowska, prezes Fundacji Regionalia Lubelszczyzny, organizatora wydarzenia.

Oprócz gwiazdy imprezy, czyli twarogu mogliśmy spróbować oraz zakupić sery krowie, kozie, długodojrzewające, pleśniowe, z dodatkami i czyste. Każdy znalazł dla siebie coś dobrego.

– Serowarstwem zajmuję się już 15 lat. Do produkcji naszych serów wykorzystujemy mleko od naszych krów rasy Polskiej Czerwonej. Oprócz tego mleka używamy jeszcze podpuszczki oraz ziół. Jeśli są to sery tak zwane „świeżaki”, to już po 24 godzinach ser jest gotowy do jedzenia. Ale mamy także sery długodojrzewające, np. 6 miesięcy, wtedy trzeba już dbać o odpowiednią temperaturę, wilgotność, przemywać ten ser solanką i obracać – tłumaczy Dorota Moń, serowarka z wieloletnim stażem.