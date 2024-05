Orlen Oil Motor Lublin bez litości dla NovyHotel Falubazu Zielona Góra [zdjęcia]

Przed otwierającym piątą serię PGE Ekstraligi spotkaniem najwięcej emocji budził nie tyle sam przyjazd Falubazu co osoba lidera zespołu. Hampel przecież całkiem niedawno świętował z Orlen Oil Motorem mistrzostwo Polski. Doświadczony żużlowiec został niezwykle serdecznie przywitany przez lubelską publiczność.

– Mam nadzieję, że nic mnie nie zaskoczy. Oglądając nawierzchnię toru na jego obchodzie przypominałem sobie najlepsze ścieżki – powiedział w rozmowie z Eleven Sports 1 lider Falubazu. – Dobre odczytanie toru powinno nam pomóc w nawiązaniu walki. Jest we mnie w tym sezonie więcej spokoju, ale wewnątrz emocje są ogromne. Jeśli adrenalina ściska w żołądku, to nadal jest ten głód ścigania – dodał Hampel.

42-latek w Lublinie spisywał się rewelacyjnie, ale jego klubowi koledzy nie byli w stanie nawiązać walki w mistrzami Polski. Pierwszy bieg zakończył się remisem, a kolejne cztery zwycięstwami Motoru. Następnie znów dzięki Hampelowi Falubaz przywiózł remis 3:3, ale potem Dominik Kubera i świetny tego wieczoru Mateusz Cierniak dali podwójną wygraną miejscowym. Efekt 30:12 już przed pierwszą przerwą na równanie toru.

W ósmej gonitwie wydawało się, że goście sprawią niespodziankę, bo Rasmus Jensen długo był lepszy od Bartosza Zmarzlika. Mistrz świata pokazał jednak klasę i na trzecim okrążeniu wysunął się na prowadzenie nie oddając go już do mety. W tym momencie gospodarze prowadzili już 34:14 i było jasne, że nic złego w piątkowym meczu już ich nie spotka.

W biegu dziewiątym po najechaniu na motocykl Mateusza Cierniaka upadek zaliczył Jan Kvech i zakończył udział w tym spotkaniu. Gdyby nie upadek Czecha Hampel przywiózłby do mety kolejną „trójkę”. Jednak w powtórce Cierniak i Dominik Kubera nie dali żadnych szans doświadczonemu koledze. Hampel wziął rewanż na Kuberze w 11. gonitwie, ale wówczas Motor i tak prowadził już 44:22. Goście walczyli do końca i w biegu 15. wygrali co prawda 5:1, ale był to ich „łabędzi śpiew” bo całe spotkanie lublinianie wygrali w cuglach 56:34. A trzeba dodać, że tym razem dodatkową szansę występu dostali juniorzy Koziołków: Wiktor Przyjemski i Bartosz Bańbor.

Orlen Oil Motor Lublin – NovyHotel Falubaz Zielona Góra 56:34

Motor: 9. Dominik Kubera 9+1 (1*,3,3,2,-) * 10. Mateusz Cierniak 11+2 (3,2*,2*,1,3) * 11. Jack Holder 9 (2,1,3,3,-) * 12. Fredrik Lindgren 5+1 (2*,3,d,0) * 13. Bartosz Zmarzlik 11 (3,2,3,3,-) * 14. Wiktor Przyjemski 7+1 (3,2*,1,1) * 15. Bartosz Bańbor 4+2 (2*,1*,1,0) * 16. Bartosz Jaworski 0.

Falubaz: 1. Jarosław Hampel 13 (3,3,1,3,3) * 2. Jan Kvech 0 (0,0,w,-,-) * 3. Rasmus Jensen 10+1 (0,2,2,2,2,2*) * 4. Przemysław Pawlicki 1 (1,0,0,-) * 5. Piotr Pawlicki 3 (1,u,2,u,-) * 6. Kacper Rychliński 1 (0,0,1) * 7. Mateusz Łopuski 2 (1,1,0) * 8. Michał Curzytek 4+1 (1,2,1*).

Bieg po biegu