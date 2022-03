"Yellow & Blue" - wystawa ukraińskich artystów

- W ramach solidarności z naszymi wschodnimi sąsiadami będzie można podziwiać prace Klubu Ilustratorów Pictoric. Wystawa zabierze widzów w podróż do pięknej Ukrainy – miejsca interesującego i pełnego jaskrawych barw - zachęcają organizatorzy.



Klub Ilustratorów Pictoric to społeczność ukraińskich ilustratorów, artystów i grafików, z których każdy wyróżnia się unikalnym stylem, wpisującym się w najnowsze trendy w grafice. Klub realizuje międzynarodowe projekty z udziałem utalentowanych artystów z różnych krajów i promuje wysokiej jakości sztukę nowoczesną w Ukrainie i za granicą.



Wystawa będzie czynna do 29 kwietnia od poniedziałku do piątku w godz. 10-17.