Dzwola ruszyła 100 obwodnic

– W ramach zadania wybudujemy obwodnicę Dzwoli, ok. 2,7 km, w nowym śladzie, która ominie miejscowość od północnej strony. Rozbudowany zostanie także odcinek obecnej DK74, o długości ok. 9,3 km, od końca przyszłej obwodnicy Janowa Lubelskiego do połączenia z funkcjonującą już obwodnicą Frampola – informuje Mirosław Czech, szef lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie.