Orlen Oil Motor Lublin w niedzielę zdobył Częstochowę!

Zajmujący fotel lidera lublinianie pod Jasną Górę przyjechali z konkretnym celem, ale z jednoczesnym respektem do rywala. – Sezon jest długi i jest jeszcze sporo meczów. My robimy wszystko by dostać się do strefy medalowej, ale przed nami kolejne ciężkie spotkanie. Fredrik Lindgren zna ten tor i z pewnością będziemy liczyć na jego pomoc i podpowiedzi – powiedział przed startem zawodów trener Maciej Kuciapa na antenie Canal+ Sport.

W pierwszym biegu obie ekipy pojechały na remis, ale w biegu juniorskim Orlen Oil Motor zrobił to do czego przyzwyczaił swoich fanów i przywiózł podwójne zwycięstwo. Z młodszych kolegów chwilę później przykład wziął Bartosz Zmarzlik i Jack Holder, którzy także zapewnili lubelskiej ekipie wygraną 5:1. W kolejnej gonitwie lepsi okazali się miejscowi, ale mieli ułatwione zadanie. A to dlatego, że motocykl Wiktora Przyjemskiego doznał defektu. – Nie wiadomo co się wydarzyło, trzeba rozebrać silnik. Mam nadzieję, że w kolejnych biegach nie będę mieć już takiego pecha. Mam jednak jeszcze dwa dobre motocykle – powiedział na antenie Canal+ Sport w przerwie zawodów Przyjemski.

Wielkie emocje i upadek, ale bez przerwania biegu miały miejsce w dziewiątej gonitwie. Wydawało się, że Dominik Kubera i Holder po pierwszym okrążeniu wyjdą na podwójne prowadzenie. Jednak na drugim łuku Australijczyk stracił prędkość, dostał mocno szprycą i w efekcie zaliczył upadek bez kontaktu. Potem szybko opuścił tor i bieg został dokończony. Wygrał Kubera przed dwójką gospodarzy, a goście prowadzili wówczas 31:23. Kolejne cztery biegi zakończyły się remisami i Motor był już bardzo blisko zwycięstwa. Podopieczni trenera Kuciapy kropkę nad i postawili w 14 biegu. Choć początkowo znów zanosiło się na remis to Lindgren i Holder zdobyli cztery punkty przy dwóch gospodarzy i stało się pewne, że lubelskie Koziołki wygrają to spotkanie. Ostatni bieg w Częstochowie odbył się więc już z nieco mniejszymi emocjami. Kubera i Zmarzlik wygrali start. Później Madsen zaatakował jadącego na drugim miejscu mistrza świata, ale Zmarzlik poradził sobie z rywalem. Tym samym Motor zakończył mecz podwójną wygraną i zwyciężył w całym spotkaniu 51:39.

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa – Orlen Oil Motor Lublin 39:51

Krono-Plast Włókniarz: 9. Mikkel Michelsen 8+1 (2,1*,2,1,2) * 10. Maksym Drabik 6 (3,2,1,0,0) * 11. Kacper Woryna 7+2 (1*,1*,2,3,0) * 12. Mads Hansen 3+1 (0,2,1*,-) * 13. Leon Madsen 12 (1,1,3,3,3,1) * 14. Szymon Ludwiczak 2 (0,1,1) * 15. Kajetan Kupiec 1 (1,0,0) * 16. Kacper Halkiewicz nie startował.

Orlen Oil Motor: 1. Dominik Kubera 14 (3,3,3,2,3) * 2. Jack Holder 7+2 (2*,2*,u,2,1) * 3. Fredrik Lindgren 10 (0,3,2,2,3) * 4. Mateusz Cierniak 2 (2,0,0,w) * 5. Bartosz Zmarzlik 12+2 (3,3,3,1*,2*) * 6. Wiktor Przyjemski 3 (3,d,0) * 7. Bartosz Bańbor 3+2 (2*,0,1*) * 8. Bartosz Jaworski nie startował.

BIEG PO BIEGU