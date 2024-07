Obwodnica Janowa Lubelskiego znów rozpala konflikt

Budowa obwodnicy Janowa Lubelskiego w ramach drogi 74 wciąż rozpala emocje. 27 czerwca Krzysztof Kołtyś, burmistrz Janowa Lubelskiego, wydał decyzję środowiskową o uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 przez m. Janów Lubelski – dla wybranego przez inwestora wariantu W1B”. To oznacza, że po wykonaniu przez GDDKiA w Lublinie projektu drogi oraz wyłonieniu wykonawcy w przetargu, będzie można ubiegać się o zezwolenie budowlane i zrealizowanie wariantu północnego obwodnicy.

Ten wariant najbardziej dotknie mieszkańców ulicy Kamiennej w Janowie i pobliskiej miejscowości Biała. To właśnie oni organizują protest w dniu 2 lipca, we wtorek, między godziną 9 a 11. Zablokują przejście dla pieszych przez ul. Zamoyskiego, przy Medycznym Studium Zawodowym im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim. Jest to główny ciąg przebiegający przez środek tego miasta.

W akcji protestacyjnej wezmą udział wspomniani mieszkańcy ulicy Kamiennej oraz Białej koło Janowa Lubelskiego. Z rozmowy z organizatorami dowiedzieliśmy się, że protest nie jest zorganizowany przeciwko obwodnicy jako takiej, ale budowie wariantu północnego.

GDDKIA w Lublinie na etapie konsultacji społecznych (on-line w czasie pandemii, w 2020 roku – przyp. red.), zaproponowała 4 warianty puszczenia obwodnicy Janowa Lubelskiego – jednym z w dwóch wariantów północnych lub południowych. Drogowcy wykluczyli warianty południowe, bo biegły przez chroniony obszar Natura 2000, przez tereny podmokłe, o wysokim poziomie wód gruntowych oraz w bezpośredniej bliskości miejscowego zalewu, przez tereny zalesione. GDDKiA po analizach wybrała wariant północny W1B, bo drugi zbyt mocno ingerował w zabudowę.

Natomiast protestujący twierdzą, że proponowany jeden z wariantów południowych, byłby korzystniejszy.

– Naszym zdaniem burmistrz przed wydaniem decyzji nie zorganizował konsultacji społecznych. Nie wysłuchał głosu mieszkańców w sprawie tej inwestycji, w wariancie W1B – dodaje jedna z organizatorek protestu.

Tymczasem burmistrz twierdzi, że konsultacje miały miejsce, a wydana przez niego decyzja określa jedynie warunki niezbędne do podjęcia przez inwestora na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz warunki konieczne do zawarcia w pozwoleniu na budowę. – Oznacza to, że wydana decyzja nie przesądza o realizacji planowanego przedsięwzięcia, lecz jedynie je przygotowuje – mówi burmistrz Kołtyś. Burmistrz przypomina jednocześnie, że przed wydaniem decyzji środowiskowej planowana inwestycja była opiniowana przez Regionalna Dyrekcje Ochrony Środowiska w Lublinie, która także brała pod uwagę opinię strony społecznej. Budowa obwodnicy była analizowana także m.in. przez Wody Polskie w Stalowej Woli i służby sanitarne. Krzysztof Kołtyś w rozmowie z nami dodał także, że preferował budowę obwodnicy w wariancie południowym. Wariant północny W1B wybrali drogowcy.

– Wybór wariantu W1B poprzedzony został szczegółowymi analizami każdego z nich. Oceniane były kryteria społeczne, funkcjonalne, techniczne i środowiskowe. Wybierając ostateczny wariant, pod uwagę brane były wszystkie te czynniki. Na tej podstawie wskazany został przebieg najkorzystniejszy. Trasa wariantu jest też zgodna z przebiegiem przedstawionym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Janów Lubelski – mówi Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy lubelskiego Oddziału GDDKiA w Lublinie. - Jeśli chodzi o warianty południowe, to przebiegają one przez lasy i łąki, stanowiące część obszaru Natura 2000 „Lasy Janowskie” w sąsiedztwie terenów rekreacyjnych i turystycznych nad zalewem w Janowie Lubelskim, niespełna 200 m od akwenu i rzeką Trzebensz – dodaje rzecznik.

Obwodnica Janowa Lubelskiego przebiegać będzie po północnej stronie miasta, m.in. w okolicach strefy inwestycyjnej. Droga zaczynać się będzie w rejonie węzła Janów Lubelski Północ i dotrze do istniejącego odcinka DK74 pomiędzy miejscowościami Zofianka Dolna i Zofianka Górna. Obwodnica Janowa Lubelskiego będzie drogą jednojezdniową o długości ok. 9,5 km i zrealizowana zostanie w systemie tradycyjnym. Następnym krokiem, po zakończeniu prac przygotowawczych, ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie projektu budowlanego, a następnie, również w wyniku przetargu, wyłoniony zostanie wykonawca, który wybuduje obwodnicę.

Nowa droga powstanie na zlecenie lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie do 2030 roku, w ramach rządowego „Programu Budowy100 obwodnic”.

Od decyzji burmistrz przeciwnicy północnego wariantu obwodnicy Janowa Lubelskiego mogą odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Później do Wojewódzkiego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Protestujący zapowiadają skorzystanie z tej ścieżki administracyjnej.