Chersoń w obliczu katastrofy humanitarnej. Pod miastem zdychają miliony kur

Pod miastem zdychają miliony kur

W samym Chersoniu w gniazdkach jest prąd, a w kranach woda. Takiego szczęścia nie mają pobliskie wsie jak Czernobajewka, Antonowka. Ta pierwsza leży tylko 3 km od Chersonia. Mieści się tam największa w Europie ferma drobiarska.

– Tam nie ma prądu już kilka dni i nie da się go podłączyć. To jest bardzo nowoczesna fabryka, całkowicie zautomatyzowana. Miliony kur jutro lub pojutrze zaczną zdychać. To jest ogromna katastrofa ekologiczna, którą można porównać z katastrofą atomową. O tym nikt nie mówi – alarmuje Szaraburak.

W środę mer Ihor Kołychajew błaga o pomoc polityków i dziennikarzy: – PROSZĘ skorzystajcie z mocy swojej czwartej władzy i pomóżcie nam zdobyć „zielony korytarz” do transportu rannych i zabitych, transportu do miasta lekarstw i żywności. Bez tego miasto zginie!

Pytany o ofiary śmiertelne Andrzej wysyła oficjalne dane.

1 marca:

- Park, Naftovykiv, 8 zabitych;

- Ulica Lokomotywa, 13 lat;

- Ulica Połtawska, 89 lat;

- Ulica I. Kulika 141, 2 osoby martwe;

- Na szosie Berysławskiej, w pobliżu mleczarni zginął cywil urodzony w 1986 roku;

- Naprzeciw Sądu Apelacyjnego, wejście do parku - zginęła 1 osoba;

- 49 budynek GHD - 2 nie żyje;

- Ulica. Sinyavina - 2 zabitych;

- Ulica. Perekopskaya, zginęła w samochodzie;

2 marca:

- Na ulicy Perekopskaya, 1 osoba;

- W pobliżu fabryki na przystanku - mężczyzna i chłopiec w wieku 14 lat;

- Ulica. Autostrada Myra - Berysław w pobliżu przejazdu kolejowego, 1 osoba;

- Cannery, 2 osoby zginęły w strzale czarnego Nissana d/n VT0142VS;

- Ulica. Lokomotywa - 11 osób;

- Ulica. Morze Czarne i Perekop - zmarła kobieta.

- Ulica. Zagorodnya, 49 lat i 68 lat. Śmierć w samochodzie.

Nie działają telefony, tylko rosyjska telewizja

W czwartek wieczorem w Chersoniu nie można już odbierać ukraińskich stacji TV. W piątek przestają działać telefony.

– Nie ma już ukraińskich sieci komórkowych. Jest tylko słabe wi-fi – pisze Andrzej. – Od 4 rano mamy w telewizorach rosyjską telewizję. I jeden ogólnoukraiński kanał informacyjny. Regionalnych kanałów nie ma.

W rosyjskiej telewizji można usłyszeć, że w Ukrainie są witani jak wyzwoliciele. Wkrótce do tego newsa będą też obrazki. Do miasta jadą właśnie „autobusy pełne przebierańców”

Według Centrum Zwalczania Dezinformacji w Chersoniu, 4 marca na Placu Wolności Rosjanie planują przeprowadzić pseudo-wiec poparcia dla okupantów. – W tym celu do miasta przyjeżdżają 2 duże autobusy, 20 samochodów, 2 sprintery i 7 gazeli – donosi w piątek rano portal RBK.

Prezydent Wołodymyr Żeleński: – Chcą odegrać tam spektakl pokazujący demonstrację za Rosję, zawieźli do miasta obcych, szukają miejscowych zdrajców, chcą stworzyć obraz, jakby Chersoń nie był już ukraiński.

– „Dobrzy wyzwoliciele” przygotowują się, aby sprowadzić swojego „ratowania” Chersonia – komentuje na Facebooku mer miasta. – Najpierw doprowadzili sytuację do krytycznej, a potem bohatersko nas uratują, żebyście wszyscy podziękowali przed kamerą.

Na koniec Ihor Kołychajew zapewnia: – Daję słowo: robię co mogę. Ale nie wiem, jak długo to się uda. Proszę Was: myślcie, bądźcie ludźmi, pomagajcie sobie nawzajem.