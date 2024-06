Samorządowy Kongres Trójmorza. Odnieśli międzynarodowy sukces i dostali nagrody

Nagrodę w kategorii osoba otrzymał ks. prof. Mirosław Kalinowski. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II został doceniony za podejmowanie aktywnych działań w ramach Inicjatywy Trójmorza wzmacniających nasze wspólne bezpieczeństwo, pozwalających na stabilny rozwój i wzmacnianie naszych narodów. Wyróżnienie przyznano także za aktywne wspieranie Ukrainy – kraju stowarzyszonego z państwami Inicjatywy Trójmorza na rzecz obrony swojej integralności oraz za działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO przebiegającej przez kraje Trójmorza.

W kategorii firma o międzynarodowym zasięgu – za podejmowanie działań na rzecz finansowania strategicznych inwestycji polskiej gospodarki budującej potencjał Inicjatywy Trójmorza, rozwijanie swojej oferty w krajach Trójmorza oraz wielowymiarową pomoc operacyjną i charytatywną dla Ukrainy od początku pełnoskalowej wojny – nagrodę otrzymała Fabryka Kabli ELPAR SP z o.o. z Parczewa, a wyróżnienie odebrał Wiesław Czarnecki, prezes Zarządu.

W kategorii firma regionalna – za podejmowanie aktywnych działań gospodarczych w krajach Inicjatywy Trójmorza, prowadzenie działalności na zasadach zrównoważonego rozwoju oraz współpracy z województwem lubelskim – nagrodzono Wytwórnię makaronu domowego POL-MAK S.A. z Ludwina.

Nagrodę honorową – za podejmowanie działań na rzecz uczynienia płaszczyzny parlamentarnej pełnoprawnym wymiarem współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza, w szczególności za włączanie młodego pokolenia w rozwój Trójmorza, m.in. poprzez promowanie idei Forum Młodych Parlamentarzystów Trójmorza – przyznano Jarosławowi Stawiarskiemu, marszałkowi województwa lubelskiego.

– To wyjątkowe wyróżnienie jest dla mnie miłym zaskoczeniem, ale również zobowiązaniem, aby Samorządowy Kongres Trójmorza rósł w siłę i stawał się marką naszego regionu. Rozwój gospodarczy, współpraca energetyczna, wymiana naukowa, a także koordynowanie regionalnych strategii cyfrowych to priorytety dla Inicjatywy Trójmorza, ale także Lubelszczyzny. Jest mi niezmiernie miło, że praca samorządu w obszarach istotnych dla rozwoju województwa lubelskiego jest doceniana. Nagrodę dedykuję wszystkim pracownikom urzędu marszałkowskiego, którzy na co dzień uczestniczą w budowaniu siły naszego regionu – powiedział marszałek Jarosław Stawiarski.