Małopolska Hodowla Roślin i Krajowa Grupa Spożywcza strategicznymi sponsorami KPR Padwa Zamość

Mocne fundamenty wsparcia

Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o. to firma z ponad 150-letnią tradycją, która od 1872 roku dostarcza najwyższej jakości kwalifikowany materiał siewny roślin rolniczych. Przez dziesięciolecia stała się jednym z liderów branży nasiennej w Polsce, oferując ponad 90 odmian w 24 gatunkach roślin rolniczych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Odmian. Małopolska Hodowla Roślin jest również jednym z podmiotów należących do Krajowej Grupy Spożywczej SA, czyli największego państwowego producenta żywności w Polsce, pełniącego kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Sport i biznes ramię w ramię

Zaangażowanie tak renomowanych firm jak Małopolska Hodowla Roślin i Krajowa Grupa Spożywcza w rozwój zamojskiego klubu to nie tylko istotne wsparcie finansowe, ale również sygnał, że sport może liczyć na stabilne zaplecze biznesowe. Partnerstwo to otwiera nowe możliwości rozwoju dla KPR Padwa Zamość, umożliwiając budowanie silnej pozycji klubu w polskiej piłce ręcznej i osiąganie coraz większych sukcesów na arenie sportowej.

Przyszłość w barwach sukcesu

Kluczowe wsparcie finansowe, stabilność organizacyjna oraz możliwości promocyjne pozwolą klubowi sięgać po kolejne sportowe sukcesy i umacniać swoją pozycję w krajowej piłce ręcznej. Małopolska Hodowla Roślin oraz Krajowa Grupa Spożywcza nie tylko wspierają sport, ale także aktywnie przyczyniają się do promocji zdrowego stylu życia, rozwoju pasji i kształtowania sportowych postaw wśród młodych pokoleń. Ich zaangażowanie dowodzi, że inwestowanie w sport to inwestowanie w przyszłość – zarówno klubu, jak i całego regionu. Małopolska Hodowla Roślin, jako spółka z ponad 150-letnią historią, doskonale rozumie wartość długofalowego wsparcia i rozwoju. To dzięki takim partnerom możliwe jest podnoszenie poziomu rozgrywek i tworzenie warunków do osiągania sukcesów, które przynoszą dumę całej społeczności.