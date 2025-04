Moto Session 2025: Samochody, pokazy i goście specjalni

Na Moto Session zawsze jest pełno dymu. Tak będzie i tym razem. W tym roku na placu pokazowym pojawią się ekipy:

• Drift by Infamous Team

• Stunt by Stunt Wars Poland (ekstremalne akrobacje motocyklowe)

• Freestyle by Freestyle Family (to pokazy ewolucji na motocyklach crossowych)

Nie wszyscy będą jeździć, bo część gości będzie opowiadać. 5 i 6 kwietnia w Targach Lublin pojawią się:

• Karolina Pilarczyk – wielokrotna mistrzyni zawodów driftingowych

• Robert Michalski – ekspert klasycznych i unikalnych samochodów z Japonii, założyciel Stradale Classics

• Patryk Mikiciuk – dziennikarz i pasjonat motoryzacji, znany z TVN Turbo

• Grzegorz Duda – kierowca rajdowy i mechanik

• Ekipa WWIT (Wheel With It) – twórcy popularnego kanału motoryzacyjnego na YouTube

Będą także strefy tematyczne: strefa tuningu, czyli coś dla tych, którzy nie lubią, kiedy ich auto wygląda identycznie jak wóz sąsiada.

Będzie strefa Detailingu, czyli wszystko do pielęgnacji i konserwacji samochodu.

Będzie Strefa Wystawców Motoryzacyjnych z firmami związanymi z branżą motoryzacyjną: producenci części samochodowych, akcesoriów tuningowych, chemii, etc.

W strefie Simracingu będzie można sprawdzić swoje umiejętności w profesjonalnych symulatorach wyścigowych. A w strefie Lifestyle, w której znajdą się auta driftujące w pokazach.

I wreszcie będą samochody: klasyczne, szybkie, piękne, luksusowe... Mówiąc krótko: takie, które na ulicach widuje się raczej rzadko (albo wcale). Organizatorzy już wyliczają takie auta jak:

• Aston Martin Vanquish

• Porsche GT3 RS

• Porsche 911

• Lamborghini Murciélago

• McLaren 570GT

Moto Session 2025

5 i 6 kwietnia

Sobota: godzina 10-18

Niedziela: godzina 10-18

Targi Lublin S.A., ul. Dworcowa 11

Bilety w cenie 35-47 złotych dostępne w sieci.