Twój e-PIT. Już można zajrzeć do swojego zeznania, ale są problemy z dostaniem się do serwisu

Od dziś swoje zeznanie można zobaczyć na rządowej stronie internetowej podatki.gov.pl. Aby tam zajrzeć, trzeba udowodnić systemowi swoją tożsamość. Można to będzie zrobić na dwa sposoby. Pierwszym jest podanie numeru PESEL i wskazanej przez system pozycji z poprzedniego zeznania podatkowego oraz wskazanej kwoty z wydanej przez pracodawcę informacji o zeszłorocznych dochodach. Drugą metodą jest skorzystanie z tzw. profilu zaufanego, o ile się go posiada.

Po takim uwierzytelnieniu można już będzie obejrzeć swoje zeznanie, które przygotowała automatycznie Krajowa Administracja Skarbowa. Wszystkie dane można zmieniać. Tak jest np. z przekazaniem 1 procenta podatku na dowolny cel. System automatycznie wypełnia cel, który wskazaliśmy w ubiegłym roku. Po zalogowaniu się do dystemu możemy to zmienić. Tak samo jest z ulgami.

Jak podaje Ministerstwo Finansów, dzięki systemowi podatnik oszczędzi czas i łatwiej rozliczy ulgi, ponieważ nie musi już dostarczać do urzędu skarbowego dokumentów, które potwierdzają prawo do skorzystania z odliczenia lub ulgi.

– Ponadto podatnicy którzy skorzystają z elektronicznej formy rozliczenia podatku szybciej otrzymają zwrot nadpłaty podatku – w ciągu maksymalnie 45 dni, zamiast 3 miesięcy – dodała minister Czerwińska.

Z powodu dużego zainteresowania podatników są problemy z zalogowaniem do systemu Twój e-PIT. Strona ładuje się bardzo długo i pokazuje komunikat o błędzie: "There is a problem with the page you are looking for, and it cannot be displayed. When the Web server (while acting as a gateway or proxy) contacted the upstream content server, it received an invalid response from the content server."

Po kilku próbach jednak ostatecznie udało się nam zalogować.

Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT, ani nie odrzuci zeznania przygotowanego przez KAS to z upływem 30 kwietnia zostanie ono automatycznie zaakceptowane. W sytuacji gdy z zeznania przygotowanego w usłudze Twój e-PIT będzie wynikała kwota podatku do zapłaty, urząd skarbowy do końca maja prześle podatnikowi informację o podatku do zapłaty. Podatnik będzie miał 7 dni na zapłatę podatku.