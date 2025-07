UOKiK o promocyjnych cenach: Nasza cierpliwość się skończyła

Chodzi o nieprzestrzeganie obowiązku informowania o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką, który wynika z unijnej dyrektywy Omnibus. Przepisy obowiązują w Polsce od 2,5 roku, jednak – jak wskazuje UOKiK – wciąż nie wszyscy sprzedawcy się do nich stosują.

– Nasza cierpliwość w kwestii dostosowania się firm do przepisów już się skończyła – stwierdził Chróstny. Podkreślił, że prowadzone są intensywne kontrole i monitoring rynku, a za nieprzestrzeganie prawa mogą grozić kary finansowe.

Z danych UOKiK wynika, że 85 proc. Polaków rozumie, czym jest najniższa cena z ostatnich 30 dni i porównuje ją z ceną bieżącą. Mimo to aż połowa badanych ma trudności ze znalezieniem tej informacji podczas zakupów. Zdaniem prezesa Urzędu, pokazuje to, że w zakresie przejrzystości i czytelności promocji wiele firm wciąż ma sporo do poprawy.

– Zbyt często sprzedawcy wykorzystują przywiązanie konsumentów do promocji przeciwko nim – zauważył Chróstny. Przypomniał też, że zgodnie z dyrektywą Omnibus, najniższa cena i cena promocyjna muszą być prezentowane w taki sposób, by nie wprowadzać konsumenta w błąd – czcionka, barwa i rozmieszczenie cen muszą być jednoznaczne i czytelne.

UOKiK prowadzi również kontrole w zakresie informowania o cenach przy wielopakach i tzw. „wielosztukach” oraz porównywalności cen produktów przeliczanych na jednostkę miary (np. litr, kilogram).

W tym roku zarzuty otrzymała m.in. platforma Temu – UOKiK uznał, że sposób prezentacji promocji był niezgodny z przepisami. Klienci mogli nie mieć jasności co do wysokości rabatu lub odniesienia do rzeczywistej ceny sprzed obniżki.

Prezes UOKiK zaapelował do firm o większą transparentność i przestrzeganie prawa, podkreślając, że obowiązkiem przedsiębiorców jest rzetelne informowanie konsumentów, zwłaszcza w kontekście promocji.