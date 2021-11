Akcja "Gęsina na św. Marcina", czyli znani kucharze i ich przepisy

W tym roku mamy podwójny powód do dumy. Po pierwsze: w kościele parafialnym w Zemborzycach znajduje się unikalny obraz, przedstawiający św. Marcina, patrona akcji. Po drugie: w tej edycji szefowie kuchni najwięcej uwagi poświęcą rasie gęsi biłgorajskiej. Akcja rozpoczyna się 5 listopada, w dzień wspomnienia św. Marcina.

Kim był św. Marcin? To żołnierz, który został świętym. Marcin najpierw został pustelnikiem i zasłynął z cnotliwego życia. Gdy zmarł biskup Tours, Marcin został wybrany jego następcą. Wedle legendy nie chciał przyjąć tego urzędu i schował się do klasztornej szopy, w której chowano gęsi. A te swoim gęganiem zdradziły jego kryjówkę i Marcin został biskupem. A potem świętym oraz patronem żołnierzy i podróżników. A także opiekunem jesiennych zapasów. W dzień św. Marcina – na pamiątkę tamtych wydarzeń – podaje się tłustą gęś, polaną aromatycznym sosem.

Akcja gęsina

Zdaniem Jacka Szklarka, pomysłodawcy akcji, „Efekty naszych działań są bardzo wymierne – spożycie gęsiny w Polsce z 17 gramów 13 lat temu urosło dzisiaj do około 300 gramów, czyli prawie 18 krotnie. Jednak wciąż z 12 milionów sztuk gęsi hodowanych rocznie, 90 proc. czyli około 22 tys. ton trafia na rynek niemiecki. To co cieszy, to powrót do hodowli gęsi w przydomowych gospodarstwach. Owszem, gęsina jest najdroższa spośród drobiu, co odpowiada jej jakości, jednak ceny czasami są spekulacyjne, na co składa się zbyt wysoki koszt jaj gęsich czy też wylęgniętych gąsiąt oraz marże zakładów drobiarskich i sklepów detalicznych. Jeśli producentom faktycznie zależy na uniezależnieniu się od rynku niemieckiego, muszą długoterminowo zainwestować w polski rynek, oferując gęsinę w bardziej przystępnych cenach, tak by na rodzimym rynku nie kosztowała więcej niż w Niemczech”.

Szklarek podkreśla, że „wciąż mimo trwających trudności związanych z Covid 19, warto odwiedzić ulubione restauracje i przenieść się w atmosferę radości, dobrego smaku i wspólnego biesiadowania, co od wieków było sprawdzonym sposobem radzenia sobie w czasach niepewności i niekiedy zwątpienia”.

Warto dodać, że akcji towarzyszy konkurs na najlepszy przepis na gęsinę, który wybiorą spośród nadesłanych przepisów sami szefowie kuchni, biorący udział w akcji. Zwycięża przepis, który otrzyma największą liczbę głosów, zaś jego autor ogłoszony zostanie Królem Gęsiny 2021/2022. Zaszczytny tytuł w przeszłości wywalczyli: Adam Chrząstowski, Aleksander Baron, Przemek Błaszczyk, Tomasz Dziura, Adrian Gabryszak, Marcin Pławecki, Mateusz Guzik, Mateusz Ciołko (Lublin) i Dawid Klimaniec. A ponieważ gęsina jest dostępna w sklepach i w dodatku bardzo modna (gęsie udko można znaleźć w menu wielu restauracji w Lublinie i regionie), podajemy wybrane przepisy na gęsinę, szczególnie popularną w kuchni żydowskiej, pachnącej gęsim smalcem, gałką muszkatołową, goździkami, szafranem, rodzynkami, cynamonem, migdałami i suszonymi figami.