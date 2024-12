Świąteczny obiad według naszych czytelników

Przystawka: tatar z kaszą gryczaną

Składniki: 25 dag polędwicy wolowej lub udźca, 1 cebula, po 1 żółtka na osobę, 2 łyżki oleju rzepakowego, sól, pieprz. Dodatki: uparowana kasza gryczana, posiekany korniszon, musztarda z Parczewa.

Wykonanie: mięso wyjąć z lodówki, odczekać, aż osiągnie temperaturę pokojową. Drobno posiekać. Uformować dwie porcje. zrobić na środku wgłębienie na żółtko. Ułożyć żółtka na mięsie. Polać olejem, oprószyć solą i pieprzem. Dookoła ułożyć ostudzoną kaszę oraz dodatki. Smacznego.

Zupa: fasolowa na wędzonym boczku

Składniki: 0,5 kg fasoli, 2 l wody, 3 ząbki czosnku, 1 szklanka śmietany, 1 łyżka mąki, 20 dag wędzonego boczku, włoszczyzna.

Wykonanie: pokrojony boczek włożyć do wody. Posolić. Gdy mięso będzie na wpół miękkie, wrzucić namoczoną na noc fasolę i drobno pokrojony czosnek oraz włoszczyznę. Gdy fasola będzie miękka zagęścić śmietaną wymieszaną z mąką. Doprawić do smaku słodką i ostrą papryką.Obficie posypać zieloną natką pietruszki. Podawać ze świeżym chlebem.

Drugie: indyk z wątróbką

Składniki: 1 kg piersi z indyka, 30 dag wątróbki drobiowej, 2 cebule, 20 dag żółtego sera, masło, sól, pieprz,

Wykonanie: z mięsa uformować prostokątny płat, natrzeć solą i pieprzem, odstawić na godzinę.

Posiekaną cebulę zeszklić na maśle, dodać wątróbkę i delikatnie podsmażyć. Na mięsie ułożyć wątróbkę, nakryć plastrami sera. Całość zwinąć w rulon i związać nitką. Obsypać ulubionymi przyprawami. Roladę obłożyć wiórkami masła, włożyć do rękawa do pieczenia i do piekarnika. Piec w temperaturze 180 stopni C przez 1 godzinę. Podawać z opiekanymi ziemniakami i pieczarkami z patelni.

Deser: ciasto „Coś dobrego”

Składniki: 7 jaj, 1 szklanka cukru pudru, 1 szklanka mąki, pół szklanki oleju, 3 łyżeczki proszku do pieczenia, pół szklanki maku, 2 łyżki kakao, kisiel wiśniowy.

Wykonanie: białka ubić na sztywno z cukrem pudrem, dodać żółtka, zmiksować, dodać pozostałe składniki. Ciasto podzielić na 4 części. Do jednej dodać pół szklanki suchego maku, do drugiej – 2 łyżki mąki, do trzeciej – 2 łyżki kakao, do czwartej – dwie łyżki kisielu wiśniowego w proszku. Na środek blachy wykładać po 3 łyżki każdej porcji ciasta, zaczynając od maku, kończąc na kisielu. Ciasto upiec, przekroić na pół. Zrobić masę: 2 szklanki wody, 2 galaretki (zielone), pół litra śmietany, 1 „śnieżka”(śmietana w proszku). Ubić śmietanę ze „śnieżką”, dodać tężejącą galaretkę, wymieszać, przełożyć ciasto. Z wierzchu polać ciasto polewą.

(Autor: Danuta Smyk, Kolonia Sitaniec)