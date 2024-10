Wciskała 500 zł, rozdrażniła drogówkę

- Policjanci z łęczyńskiej drogówki zatrzymali do kontroli w miejscowości Jawidz gmina Spiczyn, kierującą mazdą 55-latkę. Zarejestrowana prędkość z jaką poruszało się auto w terenie zabudowanym wynosiła 93 km/h przy ograniczeniu prędkości do 50 km/h. W trakcie wykonywanych czynności policjanci za popełnione wykroczenie chcieli nałożyć na kierującą mandat w wysokości 1000 złotych oraz 11 punktów karnych. Wówczas kobieta chciała ,,dogadać się” z policjantami. W zamian za odstąpienie od czynności służbowych postanowiła wręczyć policjantom 500 złotych łapówki. Kobieta natychmiast została zatrzymana i przewieziona do policyjnej celi. Dla celów dowodowych zastały zabezpieczone banknoty - informuje aspirant sztabowa Magdalena Krasna, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej. - 55 latka usłyszała zarzut udzielenia policjantom korzyści majątkowej w zamian za odstąpienie od czynności służbowych.