17 kilometrów za 810 milionów. Zaczyna się dziać na S17 w kierunku Zamościa

– Zakończyliśmy ponowną ocenę ofert w przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S17 Piaski- Łopiennik, o długości niespełna 17 km. Za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę na kwotę ok. 810 mln zł, którą złożyły wspólnie dwie firmy – mówi Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie.

Drogowcy musieli wybierać ponowne, choć w maju już wskazali najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez firmę Intercor a opiewającą na kwotę 695,5 mln zł. Od tej decyzji odwołali się inni uczestnicy postępowania.

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołania i zobowiązała GDDKiA do ponownej oceny i badania ofert. Teraz jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum Aldesa Construcciones Polska (lider) oraz Aldesa Construcciones.

Wybór tego konsorcjum nie oznacza jeszcze podpisania kontraktu, bo pozostali uczestnicy przetargu mają jeszcze 9 dni na złożenie ewentualnych odwołań. – Jeśli ich nie będzie, dokumentacja przetargowa trafi do standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu i przedstawieniu gwarancji należytego wykonania umowy będziemy mogli podpisać kontrakt z wykonawcą – dodaje rzecznik.

Zwycięski konsorcjum wybuduje dwujezdniową drogę ekspresową Piaski-Łopiennik, o długości 16,6 km. „Eska” przebiegnie nowym śladem, wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17. Rozpocznie się na węźle Piaski Wschód, który zostanie przebudowany, a droga S17 będzie się tutaj łączyć z trasą S12 Piaski-Dorohusk. Inwestycja obejmuje m.in. budowę trzech węzłów drogowych: Piaski Południe, Fajsławice oraz Łopiennik. Powstaną również drogi do obsługi ruchu lokalnego, obiekty inżynieryjne, przejścia dla zwierząt oraz dodatkowa infrastruktura. Wykonany zostanie też system zarządzania ruchem.

Niespełna 17-kilometrowy fragment, to część drogi ekspresowej między Piaskami a Hrebennem, o długości ok. 125 km. Obecnie na etapie realizacji są trzy odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego. Dla tych odcinków, czyli Zamość Wschód-Zamość Południe, Zamość Południe-Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski-Hrebenne (w sumie niespełna 50 km), wykonawcy złożyli w ubiegłym roku wnioski do wojewody lubelskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Procedura jest w toku. Po wydaniu decyzji będą mogły rozpocząć się prace budowlane, co zaplanowane jest jeszcze w tym roku.

– W przetargu są odcinki Krasnystaw-Izbica oraz Izbica-Zamość Sitaniec. Dla pierwszego z nich trwa ponowna ocena złożonych ofert, natomiast dla drugiego wybraliśmy wykonawcę, konsorcjum GAP Inşaat (lider), Fabe Polska oraz SP Sine Midas Stroy. Obecnie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych prowadzi obligatoryjną kontrolę przetargu. Po jej zakończeniu i przedstawieniu gwarancji należytego wykonania umowy będziemy mogli podpisać kontrakt z wykonawcą – dodaje Łukasz Minkiewicz.

Dwa odcinki są na etapie prac przygotowawczych. Łopiennik-Krasnystaw o długości 9 km, dla który uzyskano decyzję środowiskową, oraz ok. 12-kilometrowy Zamość Sitaniec-Zamość Wschód, dla którego procedura ta jest w toku. Przetargi na realizację tych odcinków GDDKiA planuje ogłosić w przyszłym roku.