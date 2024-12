A może na narty? Lubelskie stoki czekają na odpowiednią pogodę

Zima to czas, gdy pogoda może nie zachęcać nas do przebywania na świeżym powietrzu. Mróz bywa sporym utrudnieniem, nie tylko dla kierowców. Istnieje jednak grupa osób, która na spadek temperatur czeka z niecierpliwością. Są to miłośnicy sportów zimowych, w tym narciarstwa i snowboardingu. Aktywność zimą oprócz nastroju, poprawia naszą odporność, a stoków narciarskich wcale nie trzeba szukać daleko od domu. Stoki w województwie lubelskim czekają na zimowe warunki, aby z radością ogłosić początek sezonu.

Lista stoków narciarskich w województwie lubelskim

Poniżej przedstawiamy listę stoków narciarskich w województwie lubelskim i ich krótkie opisy:

Ośrodek Nart-Sport w Rąblowie

Stok jest już przygotowany na sezon. Wkrótce na stronie internetowej pojawi się nowy, aktualny cennik. W sezonie stok będzie czynny w godzinach 9-21 przez 7 dni w tygodniu. Ośrodek posiada 4 trasy, snowpark i “oślą łączkę”. Trasy wyposażono w sztuczne oświetlenie i naśnieżanie, a całość jest przygotowywana przez ratrak. Na miejscu funkcjonuje wypożyczalnia, serwis oraz szkoła jazdy. Ośrodek posiada również ofertę noclegów i bezpłatny parking.

Stok Bobliwo

Stok jest gotowy na nadejście prawdziwej zimy. W sezonie będzie czynny codziennie, prawdopodobnie w godzinach 10-20 codziennie, choć wszystko zależy od warunków. Użytkownikom stoku zostanie udostępniony jeden, szeroki zjazd a także wypożyczalnia i serwis. Ponadto można będzie korzystać z lekcji udzielanych przez instruktorów. Ośrodek posiada dwie opcje noclegowe: Gościniec na stoku i Gościniec, a także bezpłatny parking i restaurację.

Narciarski Raj u Rzetelskiego

Stok jest przygotowany na rozpoczęcie naśnieżania, gdy nadejdzie pierwszy mróz. W trakcie sezonu czynny będzie w godzinach 9-21, oprócz poniedziałków, kiedy prawdopodobnie będzie zaczynać pracę później. Na stronie znajduje się już aktualny cennik. Narciarski Raj u Rzetelskiego posiada własną wypożyczalnię, natomiast serwisem sprzętu zajmują się jej pracownicy, gdy w wypożyczalni ruch jest niewielki oraz wieczorami. Ponadto przy stoku funkcjonuje grupa instruktorów jazdy. Miejsca postojowe znajdują się w okolicy ośrodka. Mapa rozmieszczenia tras widnieje na stronie internetowej stoku.

Stok narciarski Jacnia

Stacja narciarska jest gotowa na nadejście zimy i początek sezonu. W sezonie czynna będzie codziennie w godzinach 9-20. Stok posiada 3 trasy oraz 2 nartostrady, a także oślą łączkę. Na terenie można skorzystać z usług wypożyczalni i szkółki narciarskiej, a także serwisu i oferty noclegowej. Na stronie internetowej znajduje się już cennik na nadchodzący sezon.

Stok narciarski Parchatka

Stok jest już przygotowany na nadejście zimy. Ośrodek dysponuje trzema sztucznie naśnieżanymi i oświetlonymi trasami, wypożyczalnią oraz grupą instruktorów jazdy. Posiada również ofertę noclegową, a przy stoku znajduje się parking dla klientów o pojemności 200-300 samochodów.

Stok narciarski Biała Góra w Justynówce k. Tomaszowa Lubelskiego

Stok został już przygotowany do rozpoczęcia sezonu. Warunkiem jego otwarcia jest ujemna temperatura i niska wilgotność powietrza. W sezonie będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 do 20, a w soboty i niedziele od 10 do 20. Na stoku wyznaczono jedną trasę o długości około 300 metrów. Jest stroma i wymaga umiejętności narciarskich.

Ośrodek dysponuje bogatą wypożyczalnią sprzętu narciarskiego, a także profesjonalnym serwisem nart. Na miejscu można skorzystać z opcji nauki jazdy z instruktorem. Przy ośrodku znajdują się parkingi dla klientów, a noclegi zapewniają gospodarstwa agroturystyczne na terenie Justynówki.

Cennik na nadchodzący sezon pojawi się na facebooku i stronie Gminy Tomaszów Lubelski.