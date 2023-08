Europoseł Hetman ogłosił start w wyborach do Sejmu. Kto zastąpi go w Brukseli?

Zdobycie przez Krzysztofa Hetmana mandatu poselskiego, na co ma spore szanse, sprawi że automatycznie przestanie zasiadać w Parlamencie Europejskim. Kto zastąpiłby go w Brukseli do przyszłorocznych wyborów?

Drugie miejsce w ostatnich wyborach do PE w 2019 roku na liście Koalicji Europejskiej zajęła Joanna Mucha. Teraz jest „jedynką” w wyborach do Sejmu w okręgu 6, więc gdyby ponownie została posłanką z automatu zamknięta zostanie dla niej droga do Brukseli. Trzeci wynik przed czterema laty uzyskał zmarły w tym roku Riad Haidar. W tej sytuacji mandat europosła mógłby objąć… Włodzimierz Karpiński, który uzyskał czwarty rezultat. Szkopuł w tym, ze pod koniec lutego br. Karpiński został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA i przedstawiono mu zarzut przestępstwa korupcji, do którego się nie przyznał. Sprawa jest w toku i dopóki nie ma skazującego wyroku mógłby mandat objąć.

Jeśli nie Karpiński, to kolejnymi osobami z najlepszymi wynikami byli Bożena Lisowska i Stanisław Żmijan. Oboje startują w tegorocznych wyborach do Sejmu i podobnie jak Joanna Mucha i Krzysztofa Hetman mają spore szanse by zostać posłami.

Ostatecznie może okazać się, że na kilka miesięcy do Brukseli pojedzie Kornelia Wróblewska, którą poparło 2386 osób. Był to siódmy wynik na liście Koalicji Europejskiej.