Upały nie odpuszczają

Najgoręcej będzie w powiecie hrubieszowskim i tomaszowskim. Alert obowiązuje do 27 sierpnia do godz. 19.

- Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C, jedynie w nocy z soboty na niedzielę od 14°C do 16°C – informuje IMGW.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 80 procent. Nie wiele chłodniej będzie w powiatach: biłgorajskim, Chełmie, chełmskim, krasnostawskim, włodawskim, zamojskim i Zamościu. Tam również obowiązuje alert pogodowy.

- Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w poniedziałek około 30°C, we wtorek od 30°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C – czytamy w komunikacie.

Taka pogoda ma utrzymać się do wtorku do godz. 19, jednak IMGW zastrzega, że alert może zostać przedłużony.