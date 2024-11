Zostań świętym Mikołajem i podaruj radość seniorom

Podczas gdy my cieszymy się ze świątecznych prezentów, w których znajdujemy różne droższe podarki, mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej mają przyziemne marzenia, takie jak ciepły koc, kosmetyki do codziennej higieny czy puzzle. Fundacja Strefa Dorastania już po raz piąty organizuje akcję „List do świętego Mikołaja w lubelskich DPS-ach”. Inicjatywa stworzenia takiego wydarzenia nadeszła w czasach pandemii covid-19, gdy wolontariusze nie mogli odwiedzać podopiecznych DPS-ów.

– Akcja ma na celu pokazanie podopiecznym domów pomocy społecznej na terenie całego województwa lubelskiego, że ludzie o nich pamiętają i że gdzieś ta samotność osób starszych nie jest obojętna w dzisiejszych czasach – mówi Aleksandra Borzęcka, prezes fundacji Strefa Dorastania.

Korzystają na tym mali i duzi

Pierwotnie organizacją zajmowała się „skrzyknięta” grupa ludzi, a od dwóch lat organizacją zajmuje się lubelska fundacja.

– Podopieczni naszej fundacji razem z nami przygotowują plakaty informujące o akcji, rozwieszają je, przygotowują własnoręcznie wykonane kartki świąteczne, które trafiają do prezentów, a także jeżdżą razem z nami wręczać prezenty – dodaje Borzęcka.

W akcję angażują się także szkoły i przedszkola z terenów województwa lubelskiego. W swoich placówkach organizują zbiórki darów na akcję, a potem przekazują je do fundacji, która z podarowanych rzeczy tworzy prezenty dla podopiecznych.

Wystarczy drobiazg

Już od pierwszej edycji akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony darczyńców jak i obdarowywanych. Każdy w przygotowanie paczki wkłada cząstkę siebie, a na twarzach podopiecznych domów pomocy społecznej pojawia się uśmiech.

Potrzeby są prozaiczne. Czasami jest to ciepły koc, poduszka, kubek, słodycze, puzzle albo kosmetyki do codziennej higieny.

– Przede wszystkim prosimy by były to rzeczy nowe, a nie używane. Zdarzają się jeszcze niestety sytuacje, że ludzie przynoszą to co im w domach zalega – mówi Borzęcka.

Jednak takie sytuacje są jednostkowe. W większości przypadków mieszkańcy nie tylko Lublina, ale całej Lubelszczyzny otwierają swoje serca bardzo szeroko i dorzucają się do tworzenia paczek lub robią je samodzielnie.

Zdarza się, że seniorzy sami piszą listy do świętego Mikołaja, ale też pracownicy DPS-ów zgłaszają potrzeby podopiecznych.

– Przez cały rok jesteśmy w kontakcie z domami pomocy społecznej na Lubelszczyźnie i stopniowo zbieramy informacje o potrzebach podopiecznych. Staramy się tworzyć prezenty uniwersalne, które na pewno ucieszą każdego, a w tych mniejszych placówkach trochę bardziej spersonalizowane.

Do kogo trafią prezenty?

Akcja z roku na rok się rozrasta i dzięki coraz większemu zainteresowaniu można pomóc większej liczbie osób. W 2023 roku do podopiecznych domów pomocy społecznej w całym województwie lubelskim trafiło 1407 paczek. Tegoroczna akcja już się rozpoczęła i fundacja planuje przygotować paczki dla 1100 podopiecznych z:

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA W LUBLINIE,

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KOSMONAUTÓW W LUBLNIIE,

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. GŁOWACKIEGO W LUBLINIE,

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. ARCHIDIAKOŃSKIEJ W LUBLINIE,

BRACTWO ŚW. BRATA ALBERTA,

SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN,

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RÓŻANCE,

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWIE LUBELSKIM,

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JADWINIOWIE,

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBARTOWIE,

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZESIMOWIE,

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MATCZYNIE.

Chcę pomóc – gdzie mam się zgłosić?

Gotowe paczki, albo rzeczy dzięki którym można będzie stworzyć paczkę przynosić można do restauracji Ansaldo przy ulicy Krańcowej 107A, trzech siedzib fundacji – przy ul. Długiej 88, Łęczyńskiej 23, i Kunickiego 3. Na facebooku jest także otwarta grupa List do Św. Mikołaja DPS Lublin - edycja 2024, na której na bieżąco możemy dowiedzieć się jakie rzeczy są jeszcze potrzebne oraz zgłosić swój udział w akcji lub potrzebę zabrania darów, jeśli nie mamy możliwości przewiezienia rzeczy.