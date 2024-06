Będą wspominać Cud Lubelski. Ulicami przejdzie procesja

Mija 75 lat od Cudu Lubelskiego – wydarzenia z 1949 roku, gdy na obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej znajdującym się w lubelskiej archikatedrze wierni mieli zobaczyć łzy. Informacje rozprzestrzeniły się po całym mieście oraz kraju, w takim stopniu, że 10 lipca do katedry przybyło ok. 38 tys. pielgrzymów. W mieście dochodziło nawet do starć ze służbami Urzędu Bezpieczeństwa.

Ciecz z obrazu poddano analizie. Zebrała się komisja, w skład której weszli księża, malarka, konserwator zabytków, chemik oraz prawnik.

Kierownik laboratorium analitycznego Akademii Medycznej w Lublinie dr Zygmunt Dambek stwierdził, że ciecz nie była ani krwią, ani łzami, oraz że Komisja nie jest w stanie ustalić przyczyn powstania zjawiska. Jednak ciecz nie spływała z obrazu prosto w sposób jaki nakazywała grawitacja, tylko zataczała łuk od spojówek w kierunku policzków.

Chociaż kościół oficjalnie nie uznał wydarzeń z 3 lipca, 1949 roku, co roku w Lublinie wspominane są i ulicami Lublina idzie uroczysta procesja.

Podobnie będzie w środę. W centrum miasta wystąpią utrudnienia w ruchu.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 19.00 mszą św. na pl. Katedralnym. Następnie uczestnicy procesji różańcowej przejdą ulicami: Królewska, Lubartowska, łącznik na wysokości Kowalskiej do Świętoduskiej, Świętoduska, Krakowskie Przedmieście (deptak), pl. Łokietka, Królewska na pl. Katedralny.