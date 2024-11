Co się buduje w Lublinie?

Willowa II

Inwestor oferuje mieszkania przy ul. Daliowej. Położona jest ona w północno-wschodniej części Lublina, w bliskim sąsiedztwie ulicy Dożynkowej. Jak zapowiada inwestor, nowo powstające Osiedle Daliowa to idealne miejsce do zamieszkania zarówno dla rodzin, jak i singli, którzy cenią sobie spokój od zgiełku miasta.

Przy ul. Daliowej trwa obecnie II etap inwestycji. Powstanie tam czterokondygnacyjny budynek, który pomieści 118 mieszkań. Powierzchnia mieszkań zaczyna się od 32 mkw. (mieszkania jednopokojowe) do 72 mkw. (mieszkanie czteropokojowe). Inwestor zapewnia możliwość łączenia mieszkań, by zyskać więcej przestrzeni. Do każdego mieszkania przynależy komórka lokatorska. Na parterze umieszczone są ogródki, największy z nich o powierzchni około 100 mkw.

– To, co nas wyróżnia jeśli chodzi o inne firmy, które budują w tej okolicy, to ogrzewanie podłogowe w każdym mieszkaniu. Zasilane jest one kotłownią gazową, a pokojach są sterowniki, więc każdy może ustawić pożądaną temperaturę w danym pomieszczeniu – zachęca Paulina Jaszczewska z działu sprzedaży firmy Willowa II.

Ceny mieszkań wahają się w przedziale 9,5-10,5 tys. zł za metr kwadratowy.

Przedsiębiorca oferuje także promocję. Po kupnie mieszkania pow. 50mkw. miejsce postojowe jest w gratisie, a w przypadku mieszkania od 32 do 50 mkw. miejsce postojowe kosztuje 20 tys. złotych. Promocja trwa do końca listopada.

Elektra Development

Inwestor Elektra Development obecnie oferuje piętrowe domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej przy ul. Siewierzan w Lublinie. Każdy posiada jednostanowiskowy garaż o powierzchni od 139 do 153 mkw. oraz działkę o powierzchni do 280 mkw. Projekty mieszkań mają opierać się o zasady nowoczesnej architektury, czyli prostoty i minimalizmu.

W ciągu ulicy, gdzie powstają domy, nie ma żadnych innych inwestycji, stąd miejsce ma być spokojne i pozbawione wzmożonego ruchu samochodowego. Dzielnica Szerokie cechuje się bliskością lokali usługowych, obiektów handlowych oraz szkół i przedszkoli, zachowując jednocześnie spokój. Przekazanie kluczy pierwszym mieszkańcom planowane jest pod koniec 2024 roku.

Ceny zaczynają się od 1 170 000 złotych.

Przedsiębiorca oferuje ogrody od południowej strony, a wejście i wjazdy do garażu od północy, co ma tworzyć przestrzeń zgodną z naturą. Z kolei z okien tarasowych i ogrodów roztacza się widok na tereny zielone.

Do tej pory, firma zrealizowała inwestycje przy ul. Sławin, Sekutowicza, Goplan, Wołynia.

Eko park Jemiołuszki

Inwestor oferuje mieszkania przy ulicy Jemiołuszki w Lublinie. Osiedle znajduje się na skrzyżowaniu ulic Jemiołuszki oraz Gawroniej w Lublinie.

W skład inwestycji wchodzi budowa trzech nowoczesnych budynków. Pierwszy etap inwestycji Eko Park Jemiołuszki obejmował budowę 48 mieszkań o metrażu od 35 do 69 mkw. w czterokondygnacyjnym budynku B1, z których prawie wszystkie zostały już wyprzedane. Istnieje jeszcze możliwość nabycia ostatnich lokali.

Inwestycja wykorzystuje nowoczesne i ekologiczne rozwiązania takie jak: panele fotowoltaiczne, stanowiska do ładowania samochodów z napędem elektrycznym oraz stacje uzdatniania wody. Drugi etap to kolejne 50 mieszkań w budynkach B1 o powierzchni od 35 do 91 mkw., a także w B2 o powierzchni od 33 do 100 mkw.

Lokale na parterze posiadają ogródki o powierzchniach od 19 do 42 m², a lokale na 3. piętrze wyposażone będą w antresole i prywatne tarasy na dachu

o powierzchniach od 43 do 90 m². W bliskim otoczeniu osiedla znajdują się zielone płuca Lublina, czyli Stary Gaj. Inwestor zakończył również budowę i sprzedaż mieszkań w Eko Park przy ul. Kwarcowej.

Mak Dom

Dostępne są 4 inwestycje: przy ulicy Wyścigowej, ks. Wincentego Granata i Wrońskiej.

Osiedle Nowe Sokolniki zlokalizowane jest w centralnej części Lublina, w pobliżu ulic Wyścigowej oraz Nowy Świat. W bezpośrednim otoczeniu znajdują się budynki mieszkalne. W budynku nr 5 przy ul. Wyścigowej Mak Dom oferuje na sprzedaż 60 mieszkań deweloperskich 2, 3 i 4 pokojowych o metrażach od 45 do 66 mkw. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na grudzień 2025. Mieszkania w budynku nr 4 przy ulicy Wyścigowej 39 zostały już oddane do użytkowania. To aż 120 mieszkań deweloperskich 2, 3 i 4 pokojowych. W ofercie są także parterowe mieszkania z ogródkami.

Druga inwestycja to Słoneczna Dąbrowa - A3 w południowej części Lublina, przy ul. ks. Wincentego Granata, w pobliżu Zalewu Zemborzyckiego. W ramach I, II i III etapu zrealizowano budowę pięciu budynków wielorodzinnych. Z kolei w IV etapie powstanie budynek A3, który będzie miał 6 kondygnacji nadziemnych, windy, parking podziemny i naziemny, drogi dojazdowe, tereny zielone oraz niezbędną infrastrukturę. Dostępnych jest 70 nowych mieszkań 1, 2, 3 oraz 4-pokojowych o powierzchniach od 33 do 78 mkw. Każde wyposażone w przestronną loggię lub balkon.

Mak Dom realizuje także budowę kompleksu składającego się z 9 budynków, pod nazwą Słoneczne Ogrody przy ul. Wrońskiej.

Dotychczasowo wybudowano już 5 z nich, a składają się na nie zarówno mieszkania jak i lokale usługowe. Obecnie powstaje Budynek G, w którym znajdzie się 182 mieszkań. Będą to lokale dwupokojowe o powierzchni od 40 mkw. do 50 mkw. oraz trzypokojowe o powierzchni od 51 mkw. do 61 mkw. Budynek G będzie się składał z 10 oraz 8 kondygnacji. Do dyspozycji mieszkańców przewidziano również parking przynależny do budynku. Osiedle zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie ścisłego centrum Lublina. W pobliżu znajdują się m.in. sklepy, przychodnia czy szkoła. Inwestycja ma zakończyć się pod koniec 2025 roku.

TTS Development

Osiedle Panorama Lublin znajduje się na rogu ulic Garbarskiej i Drogi Męczenników Majdanka. To dobre miejsce dla osób, które pragną mieszkać blisko Parku Ludowego, z łatwym dostępem do centrum, do komunikacji miejskiej i w pobliżu miejskich arterii. W ramach pierwszego etapu inwestycji zrealizowano sześć budynków o siedmiu kondygnacjach. Drugi etap, obejmujący dwa kolejne bloki, jest obecnie w budowie.

Do każdego lokalu przynależą komórki lokatorskie oraz miejsca postojowe – zarówno na zewnątrz, jak i w garażu podziemnym.

Nowe mieszkania mają powierzchnię od 32 do 70 mkw., w tym lokale 2 i 3-pokojowe oraz rodzinne 4-pokojowe narożne lub dwustronne, wyposażone w dwa balkony. Każdy balkon ma powierzchnię powyżej 6 mkw., a te usytuowane od strony południowej nawet 15 mkw.

Przewidziane są stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz panele fotowoltaiczne na dachu każdego budynku. Lokale charakteryzuje dostęp do ogrzewania miejskiego oraz system Smart Home.

TBV

Inwestor oferuje nowe mieszkania na terenie trzech nowoczesnych osiedli w Lublinie. Felin jest dzielnicą, w której znajdują się dwa z nich.

Osiedla Europejskie - Kopenhaga oraz Oslo leżą przy ulicy Zygmunta Augusta. To pierwsze składa się z 4 budynków, gdzie dostępne są mieszkania 2 i 3 osobowe w metrażu 29-61 mkw. Do dyspozycji są parkingi naziemne i podziemne, a sama infrastruktura została zaprojektowana z myślą o osobach niepełnosprawnych. Niestandardowe połączenia balkonów oraz bogata roślinność mają wpisywać się mają w fundamenty filozofii duńskich miast. W okolicy znajdują się sklepy, szkoły i przedszkola oraz pętla autobusowa. Mieszkania są już dostępne w sprzedaży.

Osiedle Oslo oferuje natomiast mieszkania o powierzchni 30-81 mkw., znajdujące się w dwóch budynkach. Mieszkańców aktywnych oraz najmłodszych może ucieszyć przewidziana strefa sportu i plac zabaw. Architektura mieszkań utrzymana jest w neutralnej kolorystyce, czyli beżach, bieli oraz szarościach. Lokale posiadają przestronne balkony. W ofercie dostępne są zarówno przestronne kawalerki, jak również mieszkania 2, 3 i 4-pokojowe. Mieszkania są już gotowe do odbioru.

Osiedle Regaty zlokalizowane niedaleko Zalewu Zemborzyckiego, oferuję zamieszkanie w lokalach o powierzchni od 27 mkw. do 56 mkw., umiejscowionych w 9 nowoczesnych budynkach, które dodatkowo wpisują się w zielone otoczenie inwestycji.

Mieszkania wyposażone są w pokaźne okna i przestronne balkony z widokiem na zalew.

W okolicy znajdują się ścieżki rowerowe, trasy biegowe i infrastruktura do uprawiania sportów wodnych. Do tej pory sprzedanych zostało już 6 budynków. Realizacja kolejnych planowana jest 2025 i 2026 roku.

Dotychczas zrealizowane zostały etapy: Rzym, Londyn, Budapeszt, Lizbona i Oslo.

Immobilia

Kameralny Sławin to inwestycja mieszkaniowa, zrealizowana w prestiżowej dzielnicy Sławin, przy ulicy Bukszpanowej w Lublinie. Osiedle znajduje się blisko Ogrodu Botanicznego i innych terenów zielonych. Powstało tam już 300 mieszkań w ramach 5 etapów tej inwestycji.

Obecnie można zapoznać się o ofertą szóstego, ostatniego już etapu. W ofercie są mieszkania 2,3 i 4- pokojowe o pow. 43-71 mkw. Istnieje możliwość łączenia mieszkań oraz własnej aranżacji wnętrz. Do każdego z lokali przynależy będzie komórka lokatorska zlokalizowana w podziemnej kondygnacji. Mieszkania na parterze posiadają tarasy oraz prywatne ogródki, natomiast pozostałe są wyposażone w przestronne balkony z dodatkowymi zamykanymi schowkami. Mieszkania posiadają system Smart Home.

Nowy Czechów przy ul. Kameralnej to natomiast

246 apartamentów o powierzchni zaczynającej się od 32 mkw. aż do 122 mkw.

Dostępne są lokale 1,2,3,4 oraz 5- pokojowe. Osiedle oferuje 298 miejsc parkingowych, a także ponad 10 tysięcy mkw. terenów zielonych i rekreacyjnych. Mieszkańcy mogą liczyć dostępność 19 prywatnych ogrodów i tarasów. W ramach realizacji inwestycji, spółka Immobilia przebuduje także drogę dojazdową – ul. Kameralną, wraz z oświetleniem, chodnikiem oraz nowymi miejscami parkingowymi. Inwestycja ma wpisywać się w ideę osiedla „15-minutowego”, który zapewnia bliskość lokali handlowo-usługowych. Blok mieszkalny znajduje się w okolicy parku o powierzchni 1 ha, który zostanie zrewitalizowany przez spółkę Immobilia. Obecnie wolnych jest jeszcze 130 apartamentów.

Gala Dom

Inwestor oferuje mieszkania przy ul. Nałęczowskiej. To dobrze skomunikowana okolica z dostępem do sklepów, szkół oraz placówek medycznych. W ramach etapów I i II oferowane jest 170 nowych mieszkań z tarasami o powierzchni od 30 do 75 mkw. Lokale sprzedawane są w stanie deweloperskim, z możliwością wykończenia pod klucz. Istnieje możliwość dokupienia miejsca postojowego w garażu podziemnym oraz komórki lokatorskiej.

Gala Dom zapewnia hektar zielonych terenów, lokale usługowe na parterze,

zielony skwer oraz siłownię plenerową, plac zabaw i stoły do tenisa oraz szachów.

Etap I, czyli 112 mieszkań i 5 lokali usługowych jest już w sprzedaży. Etap II zawierający 58 mieszkań i 3 lokale usługowe będzie dostępny w III kwartale 2024 roku. Inwestor ma w planach stworzenie również III etapu, który zakłada 184 mieszkania i 2 lokale usługowe.

Żagiel Dom

Inwestor oferuje mieszkania w dzielnicach Czuby, Konstantynów, Wrotków i w centrum miasta.

– Topową inwestycją, którą aktualnie sprzedajemy i jest już gotowa do zamieszkania, jest Saski Point. To lokale użytkowe z funkcją mieszkalną, które są już gotowe, wyposażone i wynajęte. To dobra opcja dla tych, którzy mają zamrożony kapitał.

Budynek jest przy samym Ogrodzie Saskim przy ul. Długosza, więc w samym centrum Lublina.

Przez sierpień i wrzesień wynajęliśmy 56 lokali – przekazuje Anna Czarnota z Żagiel Dom.

W I etapie Wojciechowska Square do użytku zostanie oddane 145 mieszkań na piętrach I-VIII. Powierzchnia lokali waha się od 31 do 112 mkw. Apartamenty na najwyższym piętrze zaopatrzone będą w tarasy o powierzchni do 42 mkw. Każde mieszkanie będzie mieć własne przestronne balkony lub loggie oraz system Smart Home. To pierwszy z trzech planowanych etapów. Mieszkania będą gotowe w I kwartale 2026 roku.

Z kolei budowa Orkana Residence w dzielnicy Czuby podzielona jest na dwa etapy. W pierwszym powstał 11-kondygnacyjny budynek ze 135 mieszkaniami w metrażach od 29 do 130 mkw. II etap inwestycji składa się z trzech 5-kondygnacyjnych segmentów, w których powstanie 70 mieszkań 1-5 pokojowych w metrażach od 27 do 122 mkw. Mieszkańcy otrzymają klucze w I kwartale 2025 roku. Każdy lokal będzie wyposażony w logotermy, co ma umożliwić sterowanie ogrzewaniem za pomocą systemu Smart Home. Do dyspozycji mieszkańców będą ładowarki do aut elektrycznych, zainstalowane w garażu podziemnym oraz w pobliżu budynku.

W okolicy Zalewu Zemborzyckiego powstaje Osiedle activeCITY. Obecnie realizowany jest IV i V etap inwestycji w dzielnicy Wrotków, u zbiegu ulic Wapowskiego i Wolińskiego. W ramach tych etapów dostępnych będzie 120 oraz 61 mieszkań wyposażonych w system Smart Home oraz dwa lokale usługowe. Metraż mieszkań: od 33 do 92 mkw. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji balkony i przestronne loggie, a także zaciszne ogródki na parterze. Termin odbioru mieszkań IV etapu przewidziany jest na I kwartał 2026 roku, natomiast V etapu na III kwartał 2026 roku. W I, II i III etapie oddane do użytku zostało 7 budynków.

Spółka Kwadrat

Deweloper oferuje inwestycję Elizówka Park. To nowoczesne osiedle domów jednorodzinnych. W okolicy znajdują się centra handlowe oraz węzły komunikacyjne, jednak nie zaburza to ciszy i spokoju.

Na osiedlu znajdą się 2,5 hektary zieleni parkowej i obiekty rekreacyjne. Elizówka Park jest realizowana etapami. Do tej pory zamieszkało już blisko 100 rodzin.

Domy różnią się pod względem powierzchni, rozmiaru działek i wyglądu.

Największa możliwa powierzchnia domu sięga 190 mkw.

Etap VII rozpoczął się w październiku 2024 roku, a zakończenie planowane jest pod koniec czerwca 2026 roku. Etap ósmy rozpoczął się również w październiku tego roku, a zakończony będzie w kwietniu 2026 roku. Etap IX ma rozpocząć się wiosną 2025 roku.

Edach

Inwestor posiada w sprzedaży dwie inwestycje. Pierwsza to Biernackiego 17, czyli 34 mieszkania z jednym, dwoma lub trzema pokojami o powierzchni od 37 mkw. do 65,5 mkw. Obiekt posiada kondygnację podziemną z wjazdem z ulicy do garażu i 32 miejscami postojowymi. Na parterze budynku zaprojektowano lokal usługowy o powierzchni ok. 68mkw.

– Druga inwestycja to Przemysłowa 10, czyli południowa część starego miasta. To budynek trzypiętrowy z 75 mieszkaniami o powierzchni 27.96-85.61 mkw. To zaciszna okolica, a jednak dobrze skomunikowana poprzez komunikację miejską, ale też drogi dojazdowe z różnymi częściami miasta. Inwestycja jest zlokalizowana w pobliżu Dworca Metropolitalnego oraz wjazdu na obwodnice – zachęca Dorota Sadowska z Edach.

Ceny za metr wahają się od 10 900 do 14 950 złotych.

Obecnie trwa promocja, w której cena za każdy metr mieszkania w obu inwestycjach jest obniżona o 1000 złotych. Inwestor planuje w przyszłym roku rozpocząć kolejną budowę w centrum miasta przy ul. Wesołej 10.