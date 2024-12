Lubelska policja rozbiła gang sutenerów

Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Lublinie we współpracy z prokuratorami I Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Lublinie rozbili gang zajmujący się m.in. udostępnianiem mieszkań w celu świadczenia przez inne kobiety usług seksualnych.

Zatrzymane zostały 4 osoby – lublinianka w wieku 30 lat oraz jej wspólnicy dwójka mężczyzn w wieku 45 i 46 lat oraz 51-letnia kobieta.

– Z ustaleń śledczych wynika, że od czerwca 2022 roku do listopada b.r. członkowie kierowanej przez 30-latkę grupy, popełniali przestępstwa polegające na czerpaniu korzyści z uprawniania prostytucji przez inne osoby. Zatrzymani udostępniali w jednej z kamienic w centrum Lublina lokale mieszkalne innym kobietom do świadczenia usług seksualnych. Dzięki temu procederowi czynili sobie z tego stałe źródło dochodu – informuje nadkomisarz Anna Kamola z zespołu prasowego KWP w Lublinie.

Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli gotówkę w kwocie 250 tys. zł. Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury i przesłuchani. Do sądu zostały skierowane wnioski o tymczasowe areszty.

– Podejrzani odpowiedzą za czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inną osobę oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi za to kara do 8 lat pozbawienia wolności. 30-latka odpowie dodatkowo za kierowanie tą grupą, za co grozi kara do 15 lat więzienia – dodaje Kamola.