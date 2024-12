Jadą z bitumem ekspresowo, czyli podsumowanie drogowców

Obecnie sieć dróg szybkiego ruchu w woj. lubelskim liczy ok. 230 km. – W kolejnych latach będzie się ona systematycznie zwiększać, by docelowo osiągnąć ponad 580 km. Obecnie realizujemy 21 zadań z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych o łącznej długości 290 km – mówi Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W kierunku Chełma i Ukrainy

Droga ekspresowa S12 między węzłem Piaski Wschód a przejściem granicznym w Dorohusku będzie miała 75 km. – W mijającym roku kontynuowaliśmy budowę obwodnicy Chełma i złożyliśmy wnioski do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji ZRID dla kolejnych trzech odcinków, czyli Piaski – Dorohucza, Dorohucza – Chełm, Chełm – Dorohusk. Po uzyskaniu decyzji będą mogły rozpocząć się prace budowalne – wymienia rzecznik.

Trwają także prace dokumentacyjne dla ostatniego, ok. 5-kilometrowego fragmentu S12 w okolicach Dorohuczy. – Jak już informowaliśmy, został on wyłączony z realizacji ze względu na występowanie pod warstwą ziemi odpadów przemysłowych. W związku z tym podjęliśmy decyzję o ominięciu składowiska – tłumaczy Łukasz Minkiewicz. Trwa już opracowanie nowego wariantu przebiegu trasy S12 między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe Drugie, a także dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej. Jest to najszybszy sposób na zrealizowanie tego fragmentu trasy i połączenie go z sąsiednimi odcinkami.

W kierunku Zamościa i dalej

Kontynuuowane są także przygotowania do budowy ponad 115 km ekspresowej „17”, która prowadzić będzie do przejścia granicznego w Hrebennem.

– W tym roku podpisaliśmy umowy na zaprojektowanie i budowę trzech odcinków: Piaski Wschód – Łopiennik, Krasnystaw Północ – Izbica oraz Izbica – Zamość Sitaniec. Obecnie wykonawcy przygotowują dokumentację potrzebną do złożenia wniosków o wydanie decyzji ZRID. Taki wniosek przygotowywany jest również dla budowy Miejsc Obsługi Podróżnych na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.

Jednocześnie trwa procedura uzyskiwania decyzji ZRID dla odcinków Zamość Wschód – Zamość Południe, Zamość Południe – Tomaszów Lubelski Północ oraz Tomaszów Lubelski Południe – Hrebenne.

Na etapie prac przygotowawczych są jeszcze dwa odcinki drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Zamościem: Łopiennik – Krasnystaw Północ oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód. – W tym roku uzyskaliśmy decyzje środowiskowe dla obu z nich. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej. W przyszłym roku planujemy ogłosić przetargi na wyłonienie wykonawców obu odcinków – mówi rzecznik. – W tym roku podpisaliśmy też umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla blisko dwukilometrowego odcinka, biegnącego nowym śladem od S17 do planowanego terminala granicznego odpraw samochodów ciężarowych Hrebenne - Rawa Ruska, który realizowany będzie przez Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych.

W kierunku Białegostoku. Nadrabianie straconego czasu

Mijający rok to również okres uzyskiwania decyzji ZRID na realizację drogi ekspresowej S19 na północ od Lublina. Budowa jest podzielona na sześć odcinków o łącznej długości ok. 100 km. Wiosną rozpoczęły się prace przy budowie drugiej jezdni obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej. Zaawansowanie robót wynosi 41 proc.

– Pod koniec roku uzyskaliśmy także decyzje ZRID dla dwóch odcinków tej trasy od granicy woj. lubelskiego i mazowieckiego do Międzyrzeca Podlaskiego (wraz z budową II jezdni obwodnicy Międzyrzeca) oraz z Lubartowa do Lublina. W przypadku pierwszego z nich trwają prace przygotowawcze związane z przekazaniem terenu budowy, z kolei na odcinku Lubartów Północ - Lublin rozpoczęły się pierwsze roboty w terenie – tłumaczy rzecznik. Ten odcinek jest najbardziej opóźniony w stosunku do pierwotnego planu realizacyjnego. Jest również najbardziej oczekiwany, bo za trzy lata rozwiąże odwieczny problem korków w Niemcach.

Dla pozostałych trzech odcinków (Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski, Radzyń Podlaski – Kock i Kock – Lubartów) trwa procedura uzyskiwania decyzji ZRID.

100 obwodnic

Realizowana są także mniejsze inwestycje związane m.in. z Programem budowy 100 obwodnic. W woj. lubelskim obwodnice planowane są w Janowie Lubelskim, Dzwoli, Gorajcu, Szczebrzeszynie i Zamościu (wszystkie w ciągu DK74) oraz Łęcznej (DK82) i Łukowie (DK63/DK76). Trwa budowa obwodnicy Dzwoli, która realizowana jest razem z przebudową DK74 na odcinku Janów Lubelski – Frampol. Zaawansowanie robót wynosi 54 proc.

W mijającym roku drogowcy złoży również wniosek do wojewody lubelskiego o wydanie decyzji ZRID dla obwodnicy Gorajca. Procedura jest w toku.

Trwają także prace przygotowawcze dla pozostałych obwodnic. – Dla każdej z inwestycji przygotowujemy Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej. W tym roku uzyskaliśmy decyzję środowiskową dla obwodnicy Janowa Lubelskiego – dodaje rzecznik GDDKiA w Lublinie. Z kolei dla obwodnic Łęcznej, Łukowa, Szczebrzeszyna i Zamościa, w przyszłym roku zostaną złożone wnioski o wydanie decyzji środowiskowych.

Nie zapomniano o „krajówkach” i „zebrach”

Rozbudowywana jest także istniejącą sieć dróg krajowych. Ten proces obejmie ok. 75 km. – W mijającym roku zakończyliśmy rozbudowę DK17 na odcinku Zamość – Łabunie o długości 5,6 km. Trwa rozbudowa blisko 9 km drogi krajowej nr 74 na odcinku Gorajec – Szczebrzeszyn. Prace są na półmetku, a zakończenie robót planujemy w przyszłym roku – wymienia Łukasz Minkiewicz.

Kontynuowana jest także budowa mostu nad Wieprzem w Łęcznej w ciągu DK82. Rozpoczął się również remont mostu granicznego w Zosinie (DK74). – W mijającym roku ogłosiliśmy też przetarg na rozbudowę DK48 między Dęblinem a Moszczanką, ok. 8 km. Obecnie jesteśmy na etapie analizy złożonych ofert. W przetargu jest także półkilometrowy odcinek DK74, stanowiący dojazd do mostu w Annopolu.

Poprawiono także bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych na drogach krajowych. W 2024 roku wykonano doświetlenia 255 przejść dla pieszych na drogach krajowych w naszym regionie. W przyszłym roku planowane są kolejne inwestycje w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej.