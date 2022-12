Jeden dzień z Twojego życia. Pokaż swój wtorek 13 grudnia

W planach ma między innymi wizytę w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Centrum Kultury, gdzie jest dużo ukraińskich książek i przychodzi coraz więcej Ukraińców. W południe będzie na placu Łokietka i jak przy poprzednich relacjach, zarejestruje miejski hejnał.

Pracownicy i współpracownicy Domu Słów będą we wtorek między godz. 7 a 20 zamieszczać w ciągu godziny po kilka wpisów. Ale uczestnicy akcji, którzy chcą się przyłączyć do chwytania jednego dnia Lublina i życia jego mieszkańców już tuż po północy mogą umieszczać zdjęcia czy nagrania i robić to przez 24 godziny.

– Brałam udział w poprzednich edycjach także prywatnie. Gdy robi się wpis, nie wydaje się to niczym szczególnym, zwłaszcza, że dużo ich umieszczamy w mediach społecznościowych. Dopiero po jakimś czasie, gdy się przegląda strony archiwalne #1dzienLBN, widać cały obraz dnia. Składa się on z bardzo różnych, nawet najdrobniejszych, czasem banalnych wydarzeń, ale taki obraz Lublina z danego momentu mi się podoba. Jaka była cena benzyny, organizowane przed laty wydarzenie kulturalne, wpisy osób, które już wyprowadziły się z miasta, indywidualne spojrzenie na drobiazgi – dodaje Magdalena Krasuska zachęcając do udziału w akcji.