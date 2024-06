Już po raz 20. Lublin stanie się stolicą nauki

To jedna z większych imprez w Polsce i Europie, która ma na celu popularyzować i promować naukę, a także zarazić ciekawością świata. Festiwal tworzą we współpracy wszystkie uczelnie publiczne w Lublinie, czyli Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej. Co roku, jedna z nich zostaje wybrana na głównego organizatora. W tym roku tę rolę spełni Uniwersytet Medyczny. Wydarzenie odbędzie się w dniach 14-20 września, a tegoroczne hasło przewodnie to „Człowiek sercem nauki”.

- Zawsze staramy się tworzyć coś nowego, budujemy nowe założenia. Hasło tegorocznej edycji świadczy o tym, że niezależnie od rozwoju technologii, rozwoju sztucznej inteligencji to człowiek jest zawsze w centrum zainteresowania nauki. W zeszłym roku festiwalowe projekty zgromadziły blisko 40 tys. uczestników oraz ponad 10 tys. uczestników na Lubelskim Pikniku Naukowym - Agnieszka Komarzeniec, dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego i główny koordynator LNF 2024.

W ubiegłym roku, uczestnicy mogli wybierać spośród rekordowej liczby 1758 projektów. Obecnie, do jubileuszowej edycji, zgłoszonych jest już 1500 wydarzeń organizowanych przez naukowców i studentów poszczególnych uczelni.

Ramowy program Lubelskiego Festiwalu Nauki:

14 września - Uroczysta Gala Otwarcia LFN, Teatr Stary w Lublinie

15 września - Lubelski Piknik Naukowy, Plac Teatralny przy CSK

16-20 września - projekty i prezentacje w uczelniach lubelskich i w instytucjach współpracujących

20 września - Uroczysta Gala Zamknięcia LFN, Uniwersytet Medyczny (Al. Racławickie 1)

Wydarzenia towarzyszące:

17 września - Człowiek w centrum nauki: serce i mózg - wykład „Człowiek w erze neuronauki” oraz wykład „Ważne jest serce”

18 września - Zdrowe serce to podstawa! - debata „Jak zwiększyć szanse na długie i szczęśliwe życie - żyj bez stresu, zdrowo się odżywiaj, dbaj o siebie i bądź aktywny!”

19 września Człowiek źródłem emocji! - debata „Rola człowieka oraz jego emocjonalnego wpływu na funkcjonowanie w społeczeństwie”

Bezpłatne konsultacje i warsztaty (obowiązują zapisy):

- gabinet dietetyczny UM w Lublinie

- gabinet kosmetologiczny UM w Lublinie

- trening mentalny

- warsztaty radzenia sobie ze stresem

- pokazy i warsztaty udzielania pierwszej pomocy

Zapisy internetowe uczestników poprzez stronę LFN ruszyły 19 czerwca. Podczas wtorkowej (18 czerwca) konferencji prasowej, koordynatorzy zdradzili część najciekawszych projektów ze swoich uczelni.

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Uczelnia zaprasza na m.in. na projekt Wydziału Teologii „Fiona i Shrek biorą ślub, czyli jaka muzyka w sakramencie małżeństwa?” gdzie uczestnicy dowiedzą się jaka jest różnica między muzyką liturgiczną, a religijną i która z nich nie może być wykonywana podczas ślubu w kościele. Naukowcy z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji opowiedzą więziennej rzeczywistości, prawach i obowiązkach osadzonych i funkcjonariuszy oraz o procesie resocjalizacji.

- W przestrzeni publicznej coraz częściej pojawia się pojęcie krytycznego myślenia. I bardzo dobrze, jest to bowiem jedna z kluczowych umiejętności, ważna szczególnie w dobie cyfrowej, kiedy odróżnienie prawdy od fałszu, życzliwości od manipulacji nastręcza coraz większych problemów. Ale czym właściwie jest myślenie krytyczne? Czemu służy i jak zastosować je w codziennym życiu? Czy oprócz korzyści, niesie ono jakieś niebezpieczeństwa? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie na Wydziale Filozofii na warsztatach Myśleć krytycznie .....Ale jak? – zapowiada dr Katarzyna Dębińska-Domagała, koordynator uczelniany LFN z ramienia KUL.

Wydział Nauk Społecznych oferuje warsztaty „Człowiek w świecie konsumpcji: Jak manipulują nami marketerzy?”, podczas których uczestnicy poznają sztuczki sprzedawców, skłaniające do zakupu produktów.

Uniwersytet Medyczny

Uczestnicy dowiedzą się m.in. dlaczego nazwa morfiny pochodzi od imienia boga snu, czyli Morfeusza, co odkrywca penicyliny zobaczył w swojej pracowni po powrocie z urlopu oraz kto przyczynił się do powstania „pigułki szczęścia”.

- Według Hipokratesa „lekarzem wszelkich chorób jest przyroda”, dlatego w nieco nietypowym projekcie „Podróż Doliną Bystrzycy” wielbiciele przyrody oraz Lublina zostaną zaproszeni do udziału w interaktywnej grze planszowej. Gra ta zacznie się w Szastarce, gdzie znajdują się źródła Bystrzycy, a zakończy na ujściu rzeki do Wieprza. Dzięki niej uczestnicy będą mogli lepiej zrozumieć i docenić piękno i znaczenie Bystrzycy dla Lublina - zachęca dr n. med. Monika Jakubiak-Hulicz, koordynator uczelniany UM.

Oprócz nowości, uczestnicy będą mogli zobaczyć projekty znane z poprzednich edycji np. „Laboratorium z efektem WOW”, gdzie zostaną zaprezentowane widowiskowe reakcje chemiczne. Oprócz obserwacji, będzie również okazja wykonać samodzielnie niektóre z eksperymentów podczas zajęć „Chemiczne laboratorium młodego naukowca”, „Odznaka SUPER CHEMIKA” czy „Świat chemii dla klas 1-3”. Podczas projektu „Człowiek w podczerwieni” będzie szansa na zrobienie pamiątkowego zdjęcia właśnie w podczerwieni.

Politechnika Lubelska

Uczelnia „inżynierów” zaprasza na matematyczny escape room, wyścigi robotów oraz na projekt „Mikrokosmos w kropli wody”, czyli zapoznanie się organizmami wodnymi i obejrzenie ich pod mikroskopem. Na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki odbędzie się pokaz modeli samochodów zdalnie sterowanych do jazdy w kontrolowanym poślizgu. Będzie można również zobaczyć Łazik Marsjański ORION.

- Nauka powinna odpowiadać na potrzeby społeczeństwa, takie jak zdrowie czy ochrona środowiska. Tu pojawia się projekt „Akcja SEGREGACJA! Nie ma odpadów, są surowce”, gdzie zostaną pokazane efekty konsumpcjonizmu i jego skutki dla środowiska, dla nas, a także podpowiedzi jak im zapobiegać - zapowiada dr Magdalena Maciaszczyk, koordynator uczelniany PL.

Uczelnia podejmie temat stosowania sztucznej inteligencji w fabrykach. Podczas zajęć „AI w fabryce: Jak sztuczna inteligencja wspomaga procesy produkcyjne” uczniowie dowiedzą się jaką rolę pełni AI w optymalizacji procesu produkcji. Uczestnicy otrzymają taką dawkę wiedzy za pomocą interaktywnych prezentacji, ćwiczeń praktycznych i prostych projektów programistycznych.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

W tym roku uczelnia obchodzi 80-lecie istnienia, dlatego organizatorzy w swoim programie chcą zaakcentować osiągnięcia patronki.

- Zapraszamy na naukowy spacer z Marią Curie-Skłodowską, na eksperymenty, podczas których można zobaczyć jak zachowują się związki chromu i manganu. Będzie można dowiedzieć się informacji na temat wkładu rodziny Curie-Skłodowskiej do współczesnej medycyny oraz wziąć udział w grze dydaktycznej „Superbohaterka Maria Curie-Skłodowska”. Proponujemy również warsztaty dla nauczycieli i wykładowców dotyczących kreatywnych lekcji przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji – mówi dr Monika Baczewska – Ciupak, koordynator uczelniany UMCS.

Na uczestników czekają również pokazy słońca przez teleskopy, trening z koszykarkami AZS UMCS podczas lekcji WF we własnej szkole oraz możliwość wcielenia się w archeologa podczas wizyty na wykopaliskach w Czermnie. Nauczyciele akademiccy wystąpią również na koncercie, gdzie zaprezentują najpiękniejsze utwory Fryderyka Chopina i Jana Sebastiana Bacha.

Uniwersytet Przyrodniczy

Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się sporo o zwierzętach, m.in. to czy są „leworęczne”, jakie rośliny im szkodzą oraz jak udzielić im pomocy w przypadku zatruć pokarmowych czy wypadków komunikacyjnych w projekcie „ABC pierwszej pomocy dla zwierząt”.

- Mamy również projekty stworzone w duchu dbania o przyrodę i nasze środowisko, czyli m.in. projekt „Kserofity- rośliny przyszłości”, czyli takie rośliny, które nie wymagają podlewania oraz projekt „No waste w mojej kuchni - pomysły na wykorzystanie resztek”. Gdyby zebrać wszystkie odpadki i całą niezjedzoną żywność, która ląduje w koszu w ciągu roku i zapakować w ciężarówki, to te ciężarówki ustawione jedna za drugą, okrążyłyby Ziemię aż 7 razy. Jest tego sporo, więc pokażemy jak pomysłowo wykorzystać resztki, skórki, ogonki i wszystkie odpadki – zachęca dr inż. Justyna Libera, koordynator uczelniany UP.

Znajdzie się również projekt dla przedsiębiorców i sprzedawców, którzy dowiedzą się, w jaki sposób informować klientów o alergenach w branży gastronomicznej. Chętni będą mogli stworzyć własną kompozycję roślinną podczas warsztatów „Kusamono - roślinna elegancja zamknięta w miniaturze”.