Już się nasłużyli. Zdjęli mundury, zostali emerytami

Z mundurem pożegnało się wczoraj czterech przedstawicieli kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Emerytami są teraz: mł. insp. Andrzej Czępiński, naczelnik Wydziału Techniki Operacyjnej, mł. insp. Kamil Musiński, naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, nadkom. Piotr Chołyk, dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie oraz podinsp. Dariusz Szewczuk, zastępca naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego.

Podczas uroczystej zbióki za lata wzorowej służby i współpracy podziękował im szef garnizonu mł. insp. Tomasz Gil oraz jego zastępcy.

- Żegnający się z policyjnym mundurem funkcjonariusze to doświadczeni policjanci i fachowcy, którzy dzięki swojemu profesjonalizmowi stanowili trzon lubelskiego garnizonu policji. To policjanci, dla których honor i Ojczyzna miały największą wartość. Oddani służbie, która przez lata stawiała im wielkie wyzwania, a osiągnięty przez nich sukces to efekt ciężkiej pracy popartej talentem, ambicją i pełną gotowości do profesjonalnej służby - podkreśla nadkom. Anna Kamola z zespołu prasowego KWP Lublin.