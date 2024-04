Wszystko, co musisz wiedzieć, by Twój głos nie poszedł na marne

W miastach na prawach powiatu takich jak Lublin, Zamość, Chełm, czy Biała Podlaska będą to 3 karty – wybór prezydenta, radnych miejskich i do sejmiku województwa.

W gminach i miastach do 20 tysięcy mieszkańców karty będą 4. Zamiast prezydenta będą to w mniejszych miastach burmistrz czy w przypadku gmin wójt. Oprócz kart do rady gminy dodatkowo otrzymamy kartę w głosowaniu na radnych powiatowych.

Karty będą się różniły kolorami. Różnią się również w prawym górnym rogu liczbą wyciętych otworów. To oznaczenie dla osób niedowidzących, czy niewidomych.

Również wyborcy mający problemy z widzeniem, niewidomi, mogą zawnioskować, w ramach głosowania, o udostępnienie nakładek na każdą z kart, sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Jakie dokumenty?

Nie musi to być dowód osobisty, ale dokument ze zdjęciem np. paszport. Może to być również aplikacja mObywatel. Możemy jednak być poproszeni o wylogowanie się z aplikacji i ponowne jej uruchomienie.

- Dzięki temu członkowie komisji potwierdzą, że nie jest to screen dokumentu – mówi Łukasz Mazur, pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. wyborów.

Kiedy głos jest ważny?

Jeśli w kwadracie obok nazwiska będzie znak z co najmniej dwoma przecinającymi się liniami. Może to być więcej linii, jednak najbezpieczniej jest, aby to był znak x lub krzyżyk. Na kartach do głosowania w poszczególnych wyborach wybieramy tylko jednego kandydata. Jeśli zaznaczymy więcej kandydatów, to głos będzie nieważny. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, jeśli zaznaczymy więcej, niż jednego kandydata w obrębie jednej listy.

- Jeśli ktoś się pomylił w ramach jednej listy, zagłosował na przykład na dwie osoby, taki głos będzie również ważny. Natomiast jeśli będzie oddany na kandydata, który ma niższy numer. Czyli postawilibyśmy znak x przy kandydacie w ramach jednej listy na kandydata z numerem 1 i z numerem 5 to będzie 1. Natomiast gdyby wyborca postawił znak x przy dwóch, czy więcej kandydatach na różnych listach to taki głos będzie nieważny – podkreśla Łukasz Mazur.

Cisza wyborcza

Cisza zaczyna się w sobotę o północy. Od tego momentu nie wolno prowadzić agitacji wyborczej, np. wywieszanie banerów wyborczych, czy rozdawanie ulotek. Nie wolno również przemieszczać się pojazdami, na których umieszczono materiały wyborcze. Muszą pozostać w miejscach, w których zostały zaparkowane przed rozpoczęciem ciszy wyborczej.

Nie wolno również zamieszczać treści wyborczych w Internecie. - Przez zamieszczanie materiałów wyborczych w Internecie rozumiemy również publikowanie na forach internetowych w mediach społecznościowych nowych postów wskazujących na poparcie danego kandydata – mówi Łukasz Mazur. Ważna informacja jest taka, że nie trzeba kasować już opublikowanych materiałów w sieci.

Głosowanie trwa w godzinach 7-21

Istnieje jednak możliwość przedłużenia otwarcia lokali wyborczych. Dzieje się tak, w przypadku gdy nie wszyscy chętni, którzy ustawili się w kolejce, zdążyli oddać głos przed godziną 21. Jeśli jednak ktoś po 21 będzie chciał dołączyć do kolejki, to nie będzie to możliwe, gdyż na końcu stanie członek komisji wyborczej i będzie kontrolować sytuację.