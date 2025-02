Kolejna grupa ochotników zasiliła szeregi Legionu Ukraińskiego

Legion Ukraiński, powołany jako międzynarodowa inicjatywa wsparcia sił zbrojnych Ukrainy, przyciąga ochotników z różnych zakątków globu. Wśród nowo wcielonych osób znajdują się obywatele Ukrainy mieszkający m.in. w USA, Kanadzie, Norwegii i Estonii. Konsul generalny Ukrainy w Lublinie, Oleh Kuts, podkreślił, że zainteresowanie jest duże, a projekt może zostać rozszerzony na inne kraje.

Wśród rekrutów jest 32-letnia Daria, była nauczycielka biologii, która po wybuchu wojny pracowała w polskiej fabryce samochodów. – Chcę pomóc ojczyźnie, nie ma znaczenia, w jakiej roli. Może zostanę operatorem dronów – mówiła.

Do legionu wstąpił także 55-letni Petro, pielęgniarz, który już od 12 lat mieszka w Niemczech. Z zamiarem wstąpienia do wojska nosił się już od początku konfkliktu. Teraz zdecydował się na służbę w medycynie wojskowej.

Szkolenie i warunki służby

Po podpisaniu umowy ochotnicy przechodzą 45-dniowe szkolenie bazowe na polskim poligonie, po którym wybierają specjalizację – od walki na froncie, przez obsługę dronów, aż po służbę medyczną i logistykę. Kolejny etap to szkolenie specjalistyczne w Ukrainie lub bazach NATO, które trwa od jednego do dwóch miesięcy. Cały proces przygotowania wojskowego zajmuje około pół roku.

Służba w Legionie Ukraińskim wiąże się z wynagrodzeniem od 2 tys. zł podczas szkolenia do maksymalnie 18 tys. zł na froncie. Żołnierze mogą zawierać kontrakty na rok, trzy lata lub do końca stanu wojennego. Przysługuje im również prawo do urlopu i powrotu do kraju, w którym wcześniej mieszkali.

Jak dołączyć do Legionu?

Osoby zainteresowane wstąpieniem do Legionu mogą zgłaszać się poprzez stronę internetową legion.army.gov.ua lub w placówkach dyplomatycznych Ukrainy. Nabór prowadzony jest na bieżąco. Obecnie to już trzeci nabór.

Żołnierze podpisują umowy z ukraińską armią na rok, trzy lata albo do końca stanu wojennego. Wynagrodzenie wynosi od 2 tys. zł podczas trwania szkolenia do maksymalnie 18 tys. zł w czasie walki na froncie. Jego wysokość jest zależna m.in. od tego, w jakim rejonie i na jakiej pozycji żołnierz wykonuje zadania. Żołnierze Legionu mają też prawo powrotu za granicę na urlop, np. do kraju, gdzie mieszkali wcześniej z rodziną.

Formowanie Legionu Ukraińskiego ogłosili w lipcu ubiegłego roku premier Donald Tusk oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wzrost liczby ochotników świadczy o rosnącym zaangażowaniu diaspory ukraińskiej w działania na rzecz obrony ojczyzny.

Źródło: PAP