Lubelski dworzec dostanie wyświetlacze. Ale niezbyt prędko

Przed przebudową stacji Lublin Główny każdy peron miał tablice z informacją o kierunku i trasie najbliższego pociągu. Były to urządzenia stare (zwane na kolei pragotronami), ale działające. Po przebudowie nie ma nawet takich.

Tablica? Tylko w holu

Podróżni na peronach są zdani na komunikaty podawane przez dworcowe megafony, ale nie rozbrzmiewają one przecież non stop, bo byłoby to nawet uciążliwe. Poza tym nie wszyscy podróżni muszą rozumieć język polski, a w wielu miejscach nawet dla Polaków komunikaty są mało zrozumiałe.

Tablic z informacjami o odjazdach nie ma też przy schodach prowadzących z przejścia podziemnego na perony. Pragotron, który pokazuje przyjazdy, odjazdy, informacje o peronach i opóźnieniach, działa wyłącznie w holu głównym dworca.

Bieganina po peronach

Dla wielu osób ten brak informacji jest uciążliwy. – Często to obserwuję – mówi nam jeden z pasażerów, który codziennie dojeżdża koleją do Lublina. – Widzę, jak podróżni szukają peronu, z którego odjedzie ich pociąg. Nieraz muszą biec po tę informację aż do holu.

– Raz niewiele brakowało, a pojechałabym gdzieś indziej niż chciałam – opowiada nam jedna z podróżnych. – Nie rozumiem, po co w ogóle robić remont peronów, skoro jednym z efektów jest pozbycie się tak potrzebnego tam elementu, jak tablice z informacjami o odjazdach.

Mają być wyświetlacze

Zarządca stacji Lublin Główny zapowiada, że na lubelskim dworcu pojawią się tablice z informacjami.

– Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe planuje montaż Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, m.in. wyświetlaczy, monitoringu i nagłośnienia na stacji Lublin Główny. Spółka przygotowuje dokumenty związane z projektem – informuje nas Karol Jakubowski z centrali spółki PKP PLK. – Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowania postępowania przetargowego.

Jak długo poczekamy na obiecane udogodnienia? – Ogłoszenie przetargu założono w 2022 roku. Realizację inwestycji zaplanowano do końca 2023 r. – informuje Jakubowski. Wyświetlacze mają się pojawić nie tylko w Lublinie. – Urządzenia mają być zamontowane na stacjach i przystankach między Lublinem Głównym a Otwockiem.