Lubelskie ma 79 nowych stróżów prawa

Ślubowanie to szczególny moment w życiu każdego policjanta, który oficjalnie staje się częścią służby. Nowi funkcjonariusze rozpoczęli je od słów: "Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta...", które stanowią część roty przysięgi. Była to chwila pełna emocji, świadcząca o gotowości do wypełniania swoich obowiązków z pełną odpowiedzialnością.

Po złożeniu przysięgi nowi policjanci otrzymali legitymacje służbowe z rąk komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, młodszego inspektora Tomasza Gila. To właśnie on podczas uroczystości przypomniał młodym funkcjonariuszom, że praca w policji to zarówno zaszczyt, jak i wielka odpowiedzialność. "To trudna i wymagająca służba" – zaznaczył, zwracając uwagę na wagę ich misji. Komendant zaapelował, aby nigdy nie zapomnieli o etyce i wartościach, które powinny towarzyszyć każdemu policjantowi.

Wśród nowoprzyjętych policjantów znalazły się zarówno osoby, które od zawsze marzyły o pracy w służbach mundurowych, jak i te, które zdecydowały się na tę drogę zawodową, pragnąc służyć społeczności i dbać o bezpieczeństwo.

- Wybrałam służbę w policji, aby pomagać innym ludziom, dbać o bezpieczeństwo społeczeństwa i mieć realny wpływ na życie drugiego człowieka – mówiła posterunkowa Julia Chruściel. Z kolei posterunkowy Kacper Szumielak, który od dziecka interesował się historią policji oraz służbami mundurowymi przyznał, że do wstąpienia w szeregi policji zainspirowały go gry, filmy i seriale o tematyce policyjnej.

Nowi funkcjonariusze przeszli przez wymagający proces rekrutacyjny, który obejmował test wiedzy, ocenę sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską. Dodatkowe punkty przyznawano także za posiadane kwalifikacje. Po ukończeniu szkolenia podstawowego, nowi policjanci rozpoczną służbę, realizując zobowiązania wynikające z roty ślubowania.

To już siódmy nabór w tym roku do lubelskiej policji. Nowi funkcjonariusze będą pełnić służbę w komendach na terenie całego województwa lubelskiego:

6 osób w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

7 osób w Komendzie Miejskiej Policji w Chełmie

24 osoby w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie

4 osoby w Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu

2 osoby w Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju

1 osoba w Komendzie Powiatowej Policji w Hrubieszowie

8 osób w Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie

1 osoba w Komendzie Powiatowej Policji w Lubartowie

2 osoby w Komendzie Powiatowej Policji w Łęcznej

3 osoby w Komendzie Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim

1 osoba w Komendzie Powiatowej Policji w Parczewie

1 osoba w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach

1 osoba w Komendzie Powiatowej Policji w Rykach

2 osoby w Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku

1 osoba w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim

1 osoba w Komendzie Powiatowej Policji w Włodawie

14 osób w Oddziale Prewencji Policji w Lublinie

Warto dodać, że wśród nowych stróżów prawa znajduje się 13 byłych funkcjonariuszy, którzy po przerwie wrócili do służby. To kolejny dowód na to, że praca w policji przyciąga osoby, które mają poczucie misji i pragną dbać o bezpieczeństwo innych.

Nowi policjanci, pełni zapału i gotowi do działania, rozpoczynają służbę, która wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, ale także daje możliwość wpływania na poprawę bezpieczeństwa i porządku w regionie.