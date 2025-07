Lublin: 10 osób oskarżonych o handel narkotykami

Według ustaleń śledczych grupa działała w Warszawie, Lublinie i innych miejscowościach Polski. Od lutego 2022 do września 2023 oskarżeni rozprowadzali środki odurzające, psychotropowe oraz tzw. nowe substancje psychoaktywne za pośrednictwem sieci internetowej „darknet” (do której dostęp można uzyskać tylko za pomocą określonego oprogramowania, konfiguracji lub autoryzacji).

O kierowanie grupą oskarżony jest 34-letni obywatel Wielkiej Brytanii Robert P., z zawodu programista.

Prokuratura zarzuca mu nabycie na terytorium Królestwa Niderlandów i handel znaczną ilością różnych substancji psychotropowych w tym m.in. 30 tys. tabletek ecstasy, 15 tys. znaczków LSD, blisko 1 kg haszyszu, 11 litrów płynnej amfetaminy, 74 kg CMC.

Robert P. od stycznia 2024 r. jest aresztowany. – Odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień – informuje rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Lublinie, prok. Beata Syk-Jankowska.

Pozostałym oskarżonym, ośmiu mężczyznom i jednej kobiecie, zarzucono przestępstwa udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i w obrocie znaczną ilością narkotyków. Jak dodała rzeczniczka pełnili oni funkcje pośredników, dilerów. Część z nich przyznała się do zarzucanych im przestępstw.

Według ustaleń śledczych grupa do handlu środkami psychotropowymi i odurzającymi wykorzystywała sklepy i fora internetowe w sieci o nazwie „Cebulka” (zlokalizowanych w „darknecie”), a następnie przesyłała je odbiorcom za pośrednictwem firm kurierskich.

– W celu zakamuflowania działalności przestępczej sprawcy posługiwali się fałszywymi danymi teleadresowymi nadawców przesyłek, jak również rejestrowali i zakładali fałszywe podmioty gospodarcze – dodaje rzeczniczka.

Zamawiający narkotyki za pomocą komunikatorów internetowych kontaktowali się z Robertem P., który był głównym dystrybutorem i dostawcą. Przesyłał on zamawiającym loginy i hasła do skrzynki mailowej, specjalnie założonej wyłącznie do pojedynczej transakcji.

– Po zalogowaniu się na skrzynkę pocztową zamawiający otrzymywali wiadomość, z której treści wynikało, jaka ilość narkotyków podlegać będzie wysyłce, w jakim paczkomacie można je będzie odebrać oraz jakie są dane niezbędne do otwarcia paczkomatu. Płatność za sprzedawane narkotyki odbywała się za pomocą czeków blik bądź poprzez wysyłanie gotówki paczkomatem - wyjaśnia Syk-Jankowska.

Wśród oferowanych substancji były m.in. amfetamina, kokaina, ketamina, MDMA, haszysz. Przestępcy na terenie Polski mieli kilka punktów, gdzie magazynowali narkotyki.

Robertowi P. za zarzucone mu przestępstwa grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności, pozostałym oskarżonym – do 12 lat.