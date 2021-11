Lublin. Pechowa złodziejka sklepowa. Dwie wpadki jednego dnia

„Nieudolna złodziejka” – tak określa ją lubelska policja w wydanym komunikacie. Chodzi o 39-letnią mieszkankę Lublina, która próbowała ukraść produkty spożywcze ze sklepu.

– Do zdarzenia doszło w środę. Policjanci z Lublina zostali skierowani do jednego ze sklepów przy ulicy Bukietowej. Tam według zgłoszenia pracowników miało dojść do próby kradzieży artykułów spożywczych. Sprawczyni została ujęta przez ochronę i zaprowadzona na zaplecze. Wartość mienia była niewielka, wiec sprawa kwalifikowała się na wykroczenie – informuje policja.

Kiedy na miejsce przyjechał patrol, okazało się, że jedna z ekspedientek nie może znaleźć swojego telefonu komórkowego. Kobieta poprosiła koleżankę, aby do niej zadzwoniła.

– Wówczas usłyszała, że dźwięk dzwonka dochodzi z kieszeni ujętej 39-latki. Mieszkanka Lublina początkowo wyglądała na zdziwioną, jednak po chwili z pokorą wyjęła telefon z kieszeni i oddała właścicielce – dodają mundurowi.

Złodziejce grozi do pięciu lat więzienia.