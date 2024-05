18-latek z Biłgoraja stracił prawo jazdy nim je otrzymał

Do zdarzenia doszło we wtorek (7 maja) po godzinie 17 w Starej Wsi. Policjanci z biłgorajskiej drogówki zatrzymali do kontroli kierowcę Opla, który jechał z prędkością ponad 120 km/h, gdzie ograniczenie wynosiło do 50 km/h. Za kierownicą siedział 18-letni mieszkaniec Biłgoraja.

– Sprawdzenie w systemie młodego kierowcy wykazało, że zdobył on uprawnienia tego samego dnia, kilka godzin wcześniej. Kierował pojazdem na podstawie prawa jazdy dostępnego w aplikacji mobilnej, gdyż nie został mu jeszcze wydany fizyczny dokument – informuje aspirant Joanna Klimek z biłgorajskiej policji.

Młody kierowca prawem jazdy za długo się nie nacieszył. Uprawnienia zostały mu zabrane na najbliższe 3 miesiące, otrzymał również mandat w wysokości 2 tys. zł i 14 punktów karnych.