Avia i Opolanin w finale okręgowego Pucharu Polski

W Łęcznej do przerwy było 0:0. W drugiej połowie żółto-niebiescy także długo nie mogli znaleźć sposobu na defensywę rywali. Sytuacji nie brakowało, ale piłka za żadne skarby nie chciała wylądować w siatce.

Tak było chociażby w 65 minucie, kiedy wszyscy spodziewali się już, że faworyt w końcu obejmie prowadzenie. Patryk Małecki trafił w słupek, ale futbolówka przetoczyła się jeszcze po linii i wyszła w pole.

Niedługo później podopieczni Łukasza Mierzejewskiego w końcu rozwiązali worek z bramkami. W 73 minucie na 0:1 po strzale zza pola karnego przymierzył Mateusz Stryjewski. A w końcówce zielono-czarnych dobił Małecki, który po raz pierwszy w tym roku pojawił się w podstawowym składzie Avii. „Mały” najpierw wykończył akcję po podaniu od Pawła Ulicznego, a w doliczonym czasie gry popisał się skuteczną dobitką z najbliższej odległości. Wcześniej bramkarz Górnika II poradził sobie z próbą Igora Szczygła.

– Nie był to łatwy mecz, pomimo wielu okazji do przerwy było 0:0. Nie potrafiliśmy udokumentować naszej przewagi bramką. W drugiej części worek się rozwiązał, zaczęliśmy grać swobodniej piłką, sporo dały nam zmiany. Cieszymy się, rywal walczył ambitnie, ale to my mamy finał – ocenia na klubowym facebooku Patryk Małecki.

Ekipa ze Świdnika zgodnie z planem w finale spotka się z Opolaninem. Podopieczni Daniela Koczona rywalizowali w środę z A klasowym LKS Wierzchowiska i do przerwy też było 0:0. W drugiej połowie czwartoligowiec nie pozostawił jednak niżej notowanym rywalom złudzeń. Dwie bramki zdobył Jakub Figura, a po jednej dołożyli: Jakub Sobstyl i Maciej Izdebski.

Finał Pucharu Polski w okręgu lubelskim odbędzie się 22 maja w Opolu Lubelskim.

WYNIKI PÓŁFINAŁÓW PUCHARU POLSKI W OKRĘGU LUBELSKIM

Górnik II Łęczna – Avia Świdnik 0:3 (Stryjewski 73, Małecki 78, 90) * LZS Wierzchowiska – Opolanin Opole Lubelskie 0:4 (Figura 2, Izdebski, Sobstyl).