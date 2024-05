PiS wybory wygrało, ale w powiecie lubelskim rządzić nie będzie

Władza w powiecie lubelskim podzieli się pomiędzy trzy partie: Prawo i Sprawiedliwość, Trzecią Drogę i Koalicję Obywatelską. Na nowego przewodniczącego rady wybrano Piotra Sawickiego. Startował on z komitetu Koalicji Obywatelskiej. Jego zastępcami, wiceprzewodniczącymi zostali członkowie Trzeciej Drogi: Katarzyna Sokołowska i Mateusz Winiarski. Do tej pory funkcję przewodniczącego rady powiatu lubelskiego sprawował Krzysztof Chmielik z PiS.

Zmienia się także lubelski starosta. Do tej pory stanowisko to piastował od 2018 roku Zdzisław Antoń. Jednak w obecnej kadencji to nie on będzie starostą, a jego partyjna koleżanka Sylwia Pisarek-Piotrowska. Przedstawicielka Prawa i Sprawiedliwości w wyborach uzyskała wynik na poziomie 1431 głosów.

Wicestarostą została Iwona Pulińska z Polskiego Stronnictwa Lubelskiego. W skład zarządu powiatu wejdą z kolei Konrad Banach również z PSL, Andrzej Kłapeć z PiS i Zenon Madzelan z KO.