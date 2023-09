Lublin: Ważna inwestycja na Ponikwodzie. Kto przedłuży ulicę Węglarza?

To ważna dla mieszkańców Lublina inwestycja, bo przedłużenie ul. Węglarza obsłuży ruch w północno-wschodnim rejonie miasta i zapewni dostęp do miejskiego transportu publicznego.

Nowa trasa wraz z istniejącym fragmentem ul. Węglarza połączy się z al. Spółdzielczości Pracy i dalej z obwodnicą Lublina oraz trasą S19 w kierunku Białegostoku.

Natomiast prowadząc na wschód w kierunku ul. Trześniowskiej, wpłynie na poprawę dostępności stacji kolejowej PKP Lublin – Ponikwoda. Poza tym rozbudowa układu drogowego zabezpieczy potrzeby rozbudowującej się dzielnicy Ponikwoda, zapewniając komunikację do szkół (LO nr XX, SP nr 4), przychodni (NZOZ Ośrodek Rehabilitacji, NZOZ Magnoliowa) oraz cmentarza miejskiego.

– Jesteśmy w pełni przygotowani do rozpoczęcia robót budowlanych, posiadamy dokumentację projektową i wszelkie niezbędne decyzje. Co ważne, pozyskaliśmy również na to zadanie finansowanie w postaci środków zewnętrznych (z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – red.) – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Plan jest taki, że powstanie układ drogowy o długości ok. 2,6 km. Przedłużona ul. Węglarza, od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej, obejmie dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu i na części jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szerokości odpowiednio 3,5 i 3 m. Projekt zakłada też m.in. budowę chodników i ścieżek rowerowych.

Otwarcie ofert zaplanowano na 24 października. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji inwestycji do końca października 2025 r.