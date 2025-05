Matematyka - królowa nauk. Sprawdź w naszym quizie, czy zdałbyś egzamin

Wśród wielu emocji, które towarzyszą uczniom szkół średnich, matematyka wciąż pozostaje jednym z tych przedmiotów, które potrafią przyprawić o przyspieszone bicie serca nawet najodważniejszych. Nieważne, czy to wyznaczanie miejsc zerowych funkcji kwadratowej, liczenie pola przekroju sześcianu, czy klasyczne „Zosia kupiła jabłka i gruszki” – każdy maturzysta wie, że matematyka nie wybacza zbyt wielu błędów.

Czy nasi Czytelnicy pamiętają jeszcze, jak rozwiązać równanie z jedną niewiadomą albo obliczyć długość przekątnej kwadratu? Dla jednych to będzie powrót do czasów licealnych w stylu „Ach, ta klasa maturalna...”, dla innych może raczej „O matko, co to jest sinus 30°?!”. Niezależnie od tego, czy byłeś prymusem z matematyki, czy też liczyłeś na cud, że dobrze strzelisz poprawną odpowiedź, przygotowaliśmy coś specjalnie dla Ciebie. Quiz wielokrotnego wyboru, zainspirowany rzeczywistymi zadaniami z ubiegłorocznych matur podstawowych z matematyki. Żadnego straszenia, żadnych ocen – tylko dobra zabawa i okazja, by sprawdzić swoją wiedzę.