Mercedesem 204 km/h. Ta podróż kosztowała go sporo

W weekend policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego komendy w Lublinie patrolowali nieoznakowanym radiowozem trasę S-19. W pewnym momencie zauważyli jadącego z nadmierną prędkością mercedesa.

Gdy policjanci dokonali pomiaru prędkości, okazało się, że kierowca mercedesa jedzie z prędkością 204 km/h. W pierwszym bezpiecznym miejscu dostępnym na trasie zatrzymali kierowcę. Okazał się nim 54-letni mężczyzna. Dostał mandat w wysokości 2,5 tys. zł oraz na jego konto trafiło 15 pkt karnych.

– Jedź bezpiecznie! - przestrzegaj przepisów, nie przekraczaj dozwolonej prędkości, nie wyprzedzaj w miejscach niedozwolonych, zwracaj uwagę na innych uczestników ruchu drogowego, a wszyscy bezpiecznie dotrą do celu. Takie apele policjanci kierują do uczestników ruchu drogowego, przy każdej nadarzającej się okazji. Niestety nie wszyscy biorą sobie te rady do serca – apeluje o rozwagę nadkom. Gołębiowski.