Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca w Lublinie: Młoda Polska i taniec

W ramach MSTT regularnie pojawiają się w Lublinie zarówno artyści z ogromnym dorobkiem w dziedzinie tańca, światowej sławy kompanie i zespoły, jak m.in. Tanztheater Wuppertal Pina Bausch czy Batsheva Dance Company, ale także przedstawiciele środowisk awangardowych, artyści debiutujący oraz wyznaczający nowe

trendy w sztuce tańca.

Tak jest i tym razem. Program 28. Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca w Lublinie wypełniają występy wyjątkowych artystów na scenach Centrum Kultury w Lublinie, Teatru Starego, Centrum Spotkania Kultur i w Galerii Labirynt.

Dwie kompanie reprezentują sceną holenderską: Introdans ze swoim najnowszym repertuarem zatytułowanym „Heroes oraz Vandeutekom Collective, któremu przewodzi Patricia van Deutekom i którego tancerką jest znana już lubelskiej widowni Anna Mikuła.

Przedstawicielami sieci Aerowaves są Yotam Peled and the Free Radicals z Niemiec oraz Benjamin Kahn z zespołem reprezentujący Belgię i Francję. Ukraińscy artyści pojawią się w projektach międzynarodowych: we współpracy z Czechami zaprezentuje się Yana Reutova, a Daria Koval zatańczy obsypane nagrodami solo w choreografii Macieja Kuźmińskiego.

Hygin Delimat, polski artysta związany ze środowiskami tańca w Austrii i Holandii, prowadzi tygodniowe „ChoreoLABoratorium”, w którym udział biorą studenci z Holandii i Polski.

Zobaczymy też „House Beating” autorstwa Hygina Delimata we współpracy z austriackimi

artystami Anną Marią Chlebus, Volandem Szekely i Eliasem Choi-Buttingerem. Inna Aslamowa (Białoruś) z zespołem wraca do Lublina ze spektaklem „ Whisperingthesun” w nowej odsłonie.

W ramach modułu „Młoda Polska”, młodsze pokolenie choreografów będą reprezentować: Jakub Mędrzycki, Izabela Zawadzka, Berenika Woś, Natalia Drozd, Agnieszka Sikorska i Anastasiya Yembulayeva.

Dzięki wsparciu uzyskanemu z Programu KPO szereg wydarzeń festiwalowych będzie obecnych w internecie w ramach projektu „MSTT w globalnej sieci”.

Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca w Lublinie.

4-11 listopada.

Bilety: 30-50 zł za spektakle w CK, Teatrze Starym i Galerii Labirynt. 100-150

zł za spektakle w Sali Operowej CSK. Bilety w kasie Centrum Kultury w Lublinie, przy ul. Peowiaków 12 oraz na mstt.pl i ck.lublin.pl.

Szczegółowy program na stronie mstt.pl.