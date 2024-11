Na świętego Marcina, tylko gęsina

Dlaczego gęsina kojarzona jest ze świętym Marcinem?

– Według ludowych tradycji, prace polowe oraz gospodarskie trwały właśnie do dnia świętego Marcina. Po 11 listopada nie było już żadnego uboju drobiu, a także polom dawało się odpocząć, by zapewnić sobie dobre plony na kolejny rok – opowiada znawczyni kuchni staropolskiej i badaczka kuchni lubelskiej Elżbieta Wójcik – Legenda głosi, że święty Marcin miał zostać biskupem, ale ze swojej skromności tej funkcji nie chciał podjąć i ukrył się wśród gęsi. Ich gęganie zdradziło jego kryjówkę i tym sposobem został skojarzony z drobiem.

Najbardziej znaną potrawą z gęsi, jest pieczona w całości, a w środku faszerowana różnymi dodatkami. Jednak z gęsi możemy przygotować wiele innych potraw. Przykładem jest pasztet francuski, z wątróbką i piersią z gęsi. Do jego przygotowania będziemy potrzebować:

Gęś tuszka lub piersi z gęsi lub mięso z gęsi z rosołu

Wątróbka z gęsi lub inna drobiowa 200 g

Cebula 210 g

Smalec z gęsi 100 g

Sól, pieprz, majeranek

Przygotowanie: Do garnka wkładamy gęsia tuszkę lub piersi z gęsi, dodajemy pokrojoną cebulę oraz 1 łyżeczkę majeranku. Solimy wodę do smaku. Mięso z gęsi gotujemy na wolnym ogniu ok. 1,5 godziny. Po ugotowaniu oddzielamy od kości i studzimy. W tym czasie, na patelni rozgrzewamy smalec gęsi i smażymy wątróbkę. Po usmażeniu też studzimy. Mając tak przygotowane składniki wkładamy je do wysokiego naczynia i miksujemy. Doprawiamy do smaku solą pieprzem oraz majerankiem. Gotowy pasztet możemy przełożyć do słoiczków i zapasteryzować.

Gotowy pasztet idealnie nadaje się na kanapki. Można podawać go także z konfiturą, np. z żurawiny lub czerwonej cebuli.

W najnowszym odcinku „Dziennika ze smakiem” oprócz pasztetu z gęsi przygotowujemy pierogi z gęsiną. Poprzednie odcinki dziennika ze smakiem dostępne na naszym kanale YouTube. Premierowe odcinki co sobotę o godzinie 11.