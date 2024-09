Nielegalne sterydy nie trafią na rynek. Fabryka rozbita przez lubelskich policjantów

Policjanci śledczy ustalili, ze na terenie województwa lubelskiego może działać zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się produkcją i rozprowadzaniem na terenie Unii Europejskiej środków farmaceutycznych bez wymaganego zezwolenia.

– Operacyjni ustalili, że sprawcy stworzyli własną markę sterydów anabolicznych, a następnie w Internecie oferowali je do sprzedaży. Proceder miał trwać od 2019 roku. Członkowie grupy w tym czasie zrealizowali kilka tysięcy przesyłek. By nie dać się złapać, co jakiś czas zmieniali miejsce produkcji – informuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski z KMP Lublin.