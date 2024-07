Nieobyczajny wybryk nad Zalewem Zemborzyckim. W akcji młoda, naga kobieta i starszy mężczyzna

Główną aktorką niespełna dwuminutowego, nieobyczajnego filmu, wnioskując po wschodnim akcencie i lecących z głośnika melodii, jest młoda Ukrainka. W pewnym momencie przy stojącej nad wodą, nagiej kobiecie zatrzymuje się starszy mężczyzna, który wybrał się na rowerową wycieczkę wokół Zalewu Zemborzyckiego. Senior podchodzi do nagiej dziewczyny i zaczyna obściskiwać ją i macać po piersiach.

– Panu nie jest wstyd dziecko macać. Panu nie jest wstyd! – reaguje widząc sytuację kobieta wypoczywająca nieopodal miejsca zdarzenia. Tej akcji przygląda się wiele osób.

– Pan by się ogarnął jako starszy człowiek. Policja zaraz przyjedzie, to usłyszy. Jedno gołe, a pan maca dziewczynę, dziecko – grzmi kobieta.

– No i co? Ma coś pani przeciwko – mówi do niej mężczyzna.

– Bardzo miło, bardzo fajnie! Starszy pan sobie obmacuje dziecko i jeszcze pijane albo naćpane – kontynuuje kobieta. Szukanie ofiary to jest wspaniała sprawa. Trzeba mieć charakter. Pan sobie postoi, poczeka na policję – zwraca się do mężczyzny.

Naga kobieta nie ukrywa zdziwienia, że nie może w „stroju Ewy” przebywać w tym miejscu.

– Nie mogę tak robić? – pyta i dodaje, że w Europie tak można.

Od kobiety, która jako jedyna zareagowała na sytuację słyszy, żeby się ubrała, że w tym miejscu jest mnóstwo rodzin z dziećmi.

– To nie jest burdel. Tu są rodziny. Nie wolno tego robić – mówi do nagiej kobiety i dodaje, żeby pijana nie chodziła przy wodzie, bo się utopi, żeby się ubrała zanim ktoś zrobi jej krzywdę albo ona sama sobie zrobi.

O komentarz do zaistniałej sytuacji próbowaliśmy w środę popołudniu poprosić rzecznika Komendy Miejskiej Policji w Lublinie nadkom. Kamila Gołębiowskiego. Telefonu nie odbierał, spróbujemy jutro w godzinach pracy (oficer prasowy udziela informacji od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30).

Przypominamy, że kwestie opalania się topless czy też nago, a także seksu w miejscu publicznym regulowane są przez artykuł 140. Kodeksu Wykroczeń, który mówi o tym, że: Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. Zgodnie z art. 19 kodeksu wykroczeń kara aresztu może być wymierzona w granicach od 5 do 30 dni, zaś ograniczenie wolności do miesiąca – o czym wspomina art 20§ 1 KW.