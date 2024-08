3 dni przy kawie i czekoladzie. Festiwal Hobby&Biznes do niedzieli

Od piątku do niedzieli trwa Lubelski Festiwal Hobby&Biznes. W hali Targów Lublin można spróbować pysznej kawy, zjeść dobre ciasto, spróbować innych słodkich dodatków oraz pograć w szachy i porozmawiać o biznesie.

– Festiwal to doskonała okazja do połączenia pasji z biznesem, zdobycia cennej wiedzy i inspiracji do rozwijania zainteresowań oraz spotkania z innymi entuzjastami i przedsiębiorcami. Misją festiwalu jest tworzenie lubelskiej przestrzeni dobrych relacji i współpracy między przedsiębiorcami, urzędnikami i konsumentami z Polski i Świata – informują organizatorzy.