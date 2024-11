Różowe skrzyneczki pojawiły się na UP

Na wszystkich wydziałach uczelni pojawiły się specjalne skrzyneczki, w których dostępne będą darmowe podpaski i tampony. Każda skrzyneczka jest uzupełniana o środki higieniczne dzięki darowiznom osób prywatnych, organizacji pozarządowych oraz firm. Pomoc jest dostępna dla każdego

– Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dołącza do tej inicjatywy, mając nadzieję, że pomoże to stworzyć bardziej wspierającą i świadomą społeczność akademicką. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do korzystania z darmowej pomocy dostępnej na terenie uczelni – skrzyneczki są już dostępne na wszystkich wydziałach, w damskich toaletach oznaczonych naklejkami – mówi Monika Jaskowiak, rzeczniczka uczelni.