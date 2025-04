Dzisiaj (4.04) w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Lublinie odbyły się obchody Święta Wojskowej Służby Zdrowia. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, przedstawiciele jednostek wojskowych i służb mundurowych, żołnierze i pracownicy Szpitala.

W obchody włączyła się również 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej. Jak zapewniają jej przedstawiciele - Wojskowa służba zdrowia odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu opieki medycznej żołnierzom oraz cywilom w sytuacjach kryzysowych, a jej wartość jest nie do przecenienia poprzez swoje działania przyczynia się do bezpieczeństwa narodowego, zdrowia publicznego oraz wsparcia społeczności lokalnych, co czyni ją nieodłącznym elementem funkcjonowania nowoczesnych sił zbrojnych. Doświadczenia z pola walki jednoznacznie pokazują, że wielu strat bojowych można uniknąć dzięki szybkiej i skutecznej pomocy medycznej. Dlatego wojskowi medycy nieustannie rozwijają swoje umiejętności, dostosowując procedury do specyficznych warunków działań wojennych.

Wojskowy personel medyczny w czasie pokoju nieustannie się szkoli i podnosi swoje kwalifikacje. Medycy zapewniają również zabezpieczenie np. podczas szkoleń strzeleckich. W przypadku wojny to właśnie oni udzielają pierwszej pomocy medycznej, opatrują rannych i przewożą ich do szpitali.

Rekrutacja medyków do służby wojskowej

Wciąż trwa nabór do 2 LBOT chętnych z kompetencjami medycznymi - lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, a także psychologów, którzy chcą łączyć pracę zawodową ze służbą wojskową. Mile widziane są zarówno osoby posiadające doświadczenie zawodowe, jak i uczniowie oraz studenci kształcący się w kierunkach medycznych. Osoby wykonujące zawody medyczne, które chciałyby swoją wiedzę i doświadczenia wykorzystać w służbie wojskowej, a także nabyć nowe umiejętności zawodowe, mogą składać wnioski o powołanie do terytorialnej służby wojskowej w 2 LBOT. W tym celu należy zgłaszać się do odpowiedniego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Można również skontaktować się z mobilnym rekruterem 2LBOT przez stronę internetową.