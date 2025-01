Skok na kantor przy ul. Zana. Sprawca był zamaskowany

Zgłoszenie o zdarzeniu dotarło do policji ok. godz. 21. - Mężczyzna zamykający kantor, mieszkaniec Świdnika poinformował, że został zaatakowany przez nieznanego mu człowieka - relacjonuje nadkom. Kamil Gołębiowski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Zamaskowany napastnik podbiegł do pracownika kantoru, gdy ten zamykał lokal. Chwycił go za kurtkę. Zaatakowany nie stracił głowy. Zaczął się bronić. Doszło do szarpaniny, podczas której udało się zerwać sprawcy kominiarkę z głowy. Ten wystraszony uciekł.

Nie zdołał więc ani dostać się do wnętrza kantoru, ani niczego ukraść.

- Prowadzimy postępowanie w tej sprawie. Konsultujemy jeszcze z prokuraturą, jaką kwalifikację prawną przyjąć dla tego czynu. Przeglądamy monitoring z miejsca zdarzenia, ale też apelujemy do świadkó o kontakt z wydziałem kryminalnym naszej komendy - mówi Gołębiowski.

Jeśli ktoś coś widział i może policji pomóc, proszony jest o telefon pod numer 112 lub do sekretariatu WK KMP pod nr: 47 811 57 27.