Szkoła z misją – lubelska podstawówka świętuje

W przededniu uroczystości niepodległościowych Szkoła Podstawowa nr 43 w Lublinie obchodzi swoje święto. Zbiega się ono z urodzinami placówki i nadaniem jej imienia Ignacego Jana Paderewskiego – pianisty, kompozytora, ale też aktywnego polityka i działacza. Podstawówka przy ulicy Śliwińskiego została założona w 1985 roku i już teraz przygotowuje się do jubileuszu 40-lecia. Czym się wyróżnia w lubelskiej oświacie?

W tym roku szkoła ma 51 uczniów ze specjalnymi potrzebami. Jest ich coraz więcej, dlatego w klasach pierwszych utworzono dwa odziały integracyjne. Dotychczas było po jednym.

– Rozwijamy się w tę stronę, przyjmujemy więcej tych dzieciaczków i mamy nadzieję, że rodzice dzieci zdrowych będą też tak pozytywnie podchodzili do tego tematu. Dzieci orzeczeniowe, pragną kontaktu z rówieśnikami w klasach ogólnodostępnych, integracyjnych i zachęcamy do zapisywania do takich klas. Szkoła przystosowana jest do tego, żeby takie dzieci przyjmować – dodaje dyrektor Rodzik.