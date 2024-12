Ubieranie choinki, kiermasz i śpiewanie kolęd na Uniwersytecie Przyrodniczym

Punktualnie o godzinie 10 w budynku AGRO II rusza świąteczny kiermasz przygotowany przez studentów i pracowników UP. O tej samej godzinie rozpoczną się warsztaty z robienia świątecznych ozdób. O 12 przygotowane na warsztatach ozdoby zawisną na uczelnianej choince.

To jednak nie koniec atrakcji.

- Studencka Akademia Fotograficzna UP w Lublinie zaprasza do skorzystania ze świątecznej sesji na specjalnie przygotowanym do tego celu tle. Chętni będą mogli otrzymać zdjęcie w postaci elektronicznej, a nawet wydrukowanej - informuje rzeczniczka UP Monika Jaskowiak.